Apresentação ocorre neste sábado (29) no Parque Villa-Lobos, com ingressos esgotados e transmissão oficial pelo Arena Live Brasil, reunindo atletas nacionais e estrangeiros do FMX.

28/11/2025 09:20

Arena Freestyle acontece neste sábado em São Paulo crédito: DINO

São Paulo recebe neste sábado, 29 de novembro, mais uma edição do Arena Freestyle Internacional, evento considerado um dos principais do motociclismo radical no país. A apresentação será realizada no Parque Villa-Lobos e reunirá pilotos brasileiros e estrangeiros reconhecidos no cenário do freestyle motocross (FMX). Todos os ingressos foram esgotados antecipadamente, e a programação completa será transmitida pelo canal Arena Live Brasil.

O retorno do evento à capital paulista ocorre após sua participação no Festival Interlagos no início do ano, ocasião em que registrou grande presença de público e ampliou a visibilidade da modalidade. O FMX tem apresentado crescimento no número de competições e na audiência no Brasil, impulsionado por transmissões online e por formatos de apresentação que combinam desempenho esportivo e produção audiovisual.

A edição de 2025 contará com atletas como Fred Kyrillos, Marcelo Simões, Jeff Campacci, Diego Dias, Gian Bergamini, Tatá Mello e Kleber Mazzone, além dos convidados internacionais Taka Higashino, Billy Kohut e Marco “Chino” Gonzales. A presença desses competidores reforça o caráter técnico do evento, que busca acompanhar padrões observados em competições internacionais. “Esta edição representa mais um passo na consolidação do freestyle motocross no país, com a reunião de atletas e uma estrutura que acompanha os padrões internacionais do esporte”, afirmou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

A estrutura montada no Parque Villa-Lobos inclui arquibancadas, equipamentos de iluminação, painéis de LED e sistema de som de grande porte, recursos utilizados atualmente em eventos esportivos de ação para ampliar a imersão do público. Segundo a organização, o formato adotado aproxima o espetáculo das tendências globais que combinam esporte, tecnologia e elementos cênicos.

A programação oficial do sábado é a seguinte:

  • 15h30 – Abertura dos portões

  • 16h – Sessão de autógrafos

  • 17h – Início do evento

  • 17h10 – Abertura oficial

  • 17h20 – Apresentação dos pilotos

  • 17h30 – Aquecimento dos pilotos

  • 17h45 – Início do show

  • 19h30 – Encerramento

O Arena Freestyle Internacional conta com patrocínio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Monster Energy e Honda; copatrocínio da Kawasaki; e apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).



Website: https://www.instagram.com/arenafreestyleshow

