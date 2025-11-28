Arena Freestyle acontece neste sábado em São Paulo

São Paulo recebe neste sábado, 29 de novembro, mais uma edição do Arena Freestyle Internacional, evento considerado um dos principais do motociclismo radical no país. A apresentação será realizada no Parque Villa-Lobos e reunirá pilotos brasileiros e estrangeiros reconhecidos no cenário do freestyle motocross (FMX). Todos os ingressos foram esgotados antecipadamente, e a programação completa será transmitida pelo canal Arena Live Brasil.

O retorno do evento à capital paulista ocorre após sua participação no Festival Interlagos no início do ano, ocasião em que registrou grande presença de público e ampliou a visibilidade da modalidade. O FMX tem apresentado crescimento no número de competições e na audiência no Brasil, impulsionado por transmissões online e por formatos de apresentação que combinam desempenho esportivo e produção audiovisual.

A edição de 2025 contará com atletas como Fred Kyrillos, Marcelo Simões, Jeff Campacci, Diego Dias, Gian Bergamini, Tatá Mello e Kleber Mazzone, além dos convidados internacionais Taka Higashino, Billy Kohut e Marco “Chino” Gonzales. A presença desses competidores reforça o caráter técnico do evento, que busca acompanhar padrões observados em competições internacionais. “Esta edição representa mais um passo na consolidação do freestyle motocross no país, com a reunião de atletas e uma estrutura que acompanha os padrões internacionais do esporte”, afirmou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

A estrutura montada no Parque Villa-Lobos inclui arquibancadas, equipamentos de iluminação, painéis de LED e sistema de som de grande porte, recursos utilizados atualmente em eventos esportivos de ação para ampliar a imersão do público. Segundo a organização, o formato adotado aproxima o espetáculo das tendências globais que combinam esporte, tecnologia e elementos cênicos.

A programação oficial do sábado é a seguinte:

15h30 – Abertura dos portões

16h – Sessão de autógrafos

17h – Início do evento

17h10 – Abertura oficial

17h20 – Apresentação dos pilotos

17h30 – Aquecimento dos pilotos

17h45 – Início do show

19h30 – Encerramento

O Arena Freestyle Internacional conta com patrocínio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Monster Energy e Honda; copatrocínio da Kawasaki; e apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).