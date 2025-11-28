SH lança e-commerce e amplia sua presença digital

A SH Indústria de Metalurgia e Serviços, Fôrmas, Andaimes e Escoramentos, anuncia o lançamento de seu e-commerce, um novo canal de compras desenvolvido para tornar a aquisição de peças e equipamentos de sistemas de fôrmas para paredes de concreto mais rápida, prática e acessível. A plataforma entra no ar em 1º de dezembro, marcando mais um passo da empresa em sua jornada de transformação digital e inovação no relacionamento com o cliente.

A plataforma oferece um ambiente que reúne o portfólio de produtos para venda online da SH, com informações técnicas detalhadas e suporte especializado. A plataforma permite ao cliente navegar por categorias, sistemas e aplicações, identificar os itens necessários e concluir o pedido com segurança, mantendo o padrão que caracteriza o atendimento da marca.

“O e-commerce nasce para tornar a compra objetiva e facilitada. Em poucos passos, o cliente identifica o item, confirma as informações técnicas e conclui o pedido com transparência. O objetivo é proporcionar uma experiência completa, que una tecnologia, clareza e agilidade sem abrir mão da consultoria técnica, que sempre foi nosso diferencial”, destaca Avelino Garzoni, diretor industrial da SH.

Digitalização e atendimento humano

A criação do e-commerce faz parte da estratégia de inovação e digitalização da SH, que já conta com iniciativas como o SH Digital, plataforma voltada à gestão de contratos e documentos de locação. Com a nova loja virtual, a empresa amplia o ecossistema digital que conecta tecnologia e atendimento humano em uma única experiência.

“A automação foi pensada para simplificar o processo de compra, mas nossos consultores continuam disponíveis para oferecer suporte técnico e garantir que cada cliente tenha a melhor solução para sua necessidade. É a união da eficiência do digital com o cuidado que sempre fez parte da cultura da SH”, reforça Garzoni.

A plataforma está aberta tanto para clientes já cadastrados quanto para novos compradores, ampliando o acesso às soluções da marca. Entre as categorias disponíveis no lançamento estão sistema de segurança trepante, sistema de segurança, fôrma metálica e acessórios de alinhamento. Novos produtos serão incorporados gradualmente, sempre com foco em facilitar o dia a dia nos canteiros de obra e complementar as soluções locadas pela companhia.

“O novo canal de vendas reflete a busca da SH por inovação contínua, acompanhando a digitalização da construção civil e o comportamento de um consumidor cada vez mais conectado. A iniciativa também reforça o compromisso da marca com a agilidade e eficiência, pilares que consolidaram a SH como referência em soluções para o setor”, finaliza o diretor.