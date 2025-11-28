O ORA Developers Group anuncia sua estreia na LPS Shanghai, reforçando sua presença global de US$ 45 bilhões
XANGAI, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ORA Developers, líder global em empreendimentos imobiliários visionários e destinos de estilo de vida, anuncia sua estreia no Luxury Property Showcase (LPS) em Xangai. Esta participação marca um importante passo na contínua expansão internacional da marca e reforça o crescente apelo da ORA para investidores globais que buscam ativos de primeira linha.
A empresa apresentará uma coleção selecionada de seus empreendimentos costeiros emblemáticos nos destinos mais desejáveis do mundo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Chipre e o Caribe, demonstrando a amplitude e a resiliência de seu portfólio.
“Esta é uma extensão estratégica natural do nosso crescimento global”, declarou Tamer Fikry, diretor de vendas da ORA UAE. “Com um forte apetite dos investidores por imóveis de luxo em todo o mundo, nossa participação sinaliza um envolvimento cada vez maior com este mercado-chave. Ela se alinha naturalmente com a filosofia do grupo de oferecer design excepcional, estilo de vida luxuoso e valor de investimento seguro em diversas regiões geográficas."
Portfólio visionário impulsiona a estratégia global
O portfólio da ORA possui um valor total de vendas estimado em mais de US$ 45 bilhões, refletindo o sucesso de todo o seu conjunto de projetos em sete países. A presença da empresa em Xangai destaca o valor estratégico de seus ativos costeiros:
- Bayn by ORA (EAU): Este empreendimento planejado de 4,8 milhões de metros quadrados está localizado em Ghantoot, o corredor estratégico de crescimento entre Abu Dhabi e Dubai. Bayn oferece um novo modelo para o estilo de vida "cidade dupla", proporcionando aos investidores um ativo estável no resiliente mercado dos Emirados Árabes Unidos, com 1,2 quilômetros de praia intocada no Golfo Pérsico.
- Ayia Napa Marina by ORA (Chipre): Localizado no Mediterrâneo, este projeto apresenta uma marina para superiates e luxuosas torres e vilas residenciais. É uma opção atraente para investidores que buscam residência europeia, ativos turísticos de alto rendimento e uma base na estável União Europeia.
- ORA Caribbean (Granada): Com empreendimentos de ultraluxo como as Villas e Condomínios Silversands Grand Anse, este portfólio oferece uma solução exclusiva para mobilidade global por meio de programas de cidadania por investimento aprovados pelo governo. Investir nessas propriedades é uma opção altamente desejável para famílias internacionais que buscam um portfólio diversificado.
Gerando valor de investimento e opções geopolíticas
A estratégia da ORA se concentra na criação de comunidades que alcancem a excelência em design e qualidade intransigente e que sejam projetadas para serem financeiramente resilientes. Ao combinar componentes residenciais, de varejo e de hospitalidade, a ORA garante que seus ativos ofereçam estabilidade de longo prazo e valorização sustentada do capital.
“Cada um dos nossos projetos costeiros oferece uma proposta de valor única”, acrescentou Tamer Fikry. “A estabilidade dos Emirados Árabes Unidos, a experiência de vida luxuosa e exclusiva do Chipre e as opções de segunda cidadania altamente desejadas no Caribe representam exatamente o tipo de segurança financeira que nossos clientes priorizam em um mundo em constante mudança.”
A ORA Developers exporá no Luxury Property Show (LPS) em Xangai de 5 a 7 de dezembro de 2025.
Sobre a ORA Developers:
A ORA Developers é líder global no setor imobiliário, reconhecida por criar espaços transformadores que aprimoram o cotidiano e contribuem para o crescimento das cidades onde estão inseridas. Fundado em 2016, o grupo detém mais de US$ 2,57 bilhões em ativos e administra um portfólio imobiliário avaliado em mais de US$ 45 bilhões em vendas no Egito, Granada, Grécia, Chipre, Paquistão, Emirados Árabes Unidos e Iraque.
A ORA se concentra em identificar locais de alto potencial e transformá-los em comunidades integradas que geram valor a longo prazo. Projetos como Ayia Napa Marina, no Chipre; Eighteen, no Paquistão; Bayn, em Abu Dhabi; Madinat Al Ward, no Iraque; e seis empreendimentos importantes no Egito demonstram a capacidade do grupo de desenvolver em mercados muitas vezes negligenciados e redefinir seu apelo por meio de um planejamento criterioso e em grande escala.
Seu portfólio abrange empreendimentos residenciais, comerciais, de hotelaria e entretenimento, com cada projeto concebido para oferecer um alto padrão de vida que combina qualidade, design e praticidade no dia a dia. Os ativos de hotelaria do grupo incluem o Silversands Grand Anse e o Silversands Beach House, em Granada, um hotel cinco estrelas em desenvolvimento em Mykonos e outros empreendimentos futuros que refletem o foco da ORA em experiências premium, pautadas pela simplicidade e atenção aos detalhes.
Em todos os seus empreendimentos, a ORA prioriza o bem-estar, a sustentabilidade e um forte senso de lugar. Suas comunidades são concebidas com foco na relevância a longo prazo, se alinhando às necessidades locais e, ao mesmo tempo, oferecendo qualidade global.
A ORA guia-se pelos valores de excelência, equilíbrio e felicidade e continua a estabelecer novos padrões de referência no setor imobiliário e de hotelaria, desenvolvendo projetos comercialmente sólidos, socialmente responsáveis e construídos para durar.
Bates Pan Gulf
Tarek Hakim
Tarek.hakim@bpggroup.com
As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4117ede5-7ead-4f58-be47-2ac34cacaaac
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92ce8aed-6256-4467-aa16-a5b492ca1f56
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-47b9-967a-4808b1e988bd
