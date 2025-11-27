Especialista da RX explica como eventos de negócios movimentam a economia
No Brasil, a organizadora tem no portfólio feiras como FEICON, Automec, Fenatran e Salão do Automóvel, de volta após sete anos
Na última semana, teve início o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que retorna após hiato de sete anos. O evento, organizado pela RX, faz parte de um ecossistema global composto por cerca de 350 feiras B2B e B2C em 43 setores de 22 países. Nesse contexto, a empresa destaca como essas realizações são relevantes para a economia de forma geral.
Nos Estados Unidos, por exemplo, acontecem eventos como a New York Comic Con (cultura pop), BookCon (literatura e cultura pop), ITS (transporte), G2E (games), ISC (segurança), National Hardware Show (hardware, ferramentas e equipamentos para o lar).
Já na Europa, a RX organiza feiras como a MCM Comic Con London (cultura pop) e a WTM London (turismo), no Reino Unido; MAPIC (varejo) e Paris Photo (fotografia), na França; e a Mostra Convegno Expocomfort (climatização, tratamento de água, automação e integração de sistemas, tecnologias de instalações e inovação e energia), na Itália.
“As feiras da RX geram negócios, conexões e empregos além dos pavilhões, movimentando áreas como agronegócio, arquitetura, energia, entre outras. Os eventos se conectam e impulsionam o turismo local, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento de empresas, produtos e relações. As feiras organizadas pela empresa em todo o mundo refletem as últimas tendências econômicas e comerciais. O que acontece nos pavilhões direciona decisões em diversos mercados e nas companhias que estão ligadas a eles”, explica Claudio Della Nina, diretor-geral LATAM da RX.
