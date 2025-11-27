Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Alibaba International lança ferramenta de IA para e-commerce

O Alibaba International Digital Commerce Group apresentou duas soluções de IA, Aidge e Marco, destinadas a otimizar operações de e-commerce e apoiar PMEs. As plataformas atuam em geração de conteúdo, tradução, SEO, marketing e conformidade, processando milhões de chamadas de API diariamente. As ferramentas já contribuem para grande parte das descrições de produtos usadas nas plataformas internacionais do grupo.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/11/2025 18:17

compartilhe

SIGA
x
Alibaba International lança ferramenta de IA para e-commerce
Alibaba International lança ferramenta de IA para e-commerce crédito: DINO

O Alibaba International Digital Commerce Group, divisão internacional que inclui o AliExpress, anunciou o lançamento de duas soluções de inteligência artificial (IA) voltadas ao e-commerce: Aidge e Marco. As ferramentas foram desenvolvidas para otimizar processos de compra e venda online e apoiar pequenas e médias empresas (PMEs) que atuam no mercado global.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aidge é uma plataforma que opera em diferentes etapas do e-commerce, da criação de conteúdo ao atendimento pós-venda. Com mais de 60 funcionalidades integradas, a ferramenta processa mais de 600 milhões de chamadas de API por dia. Entre os recursos oferecidos estão geração automática de imagens e textos, otimização de títulos e descrições com foco em SEO, traduções automáticas e recomendações e provadores virtuais.

O Marco reúne soluções de IA para operações de comércio internacional. A ferramenta oferece suporte em mais de 40 idiomas e executa mais de 60 tarefas específicas, incluindo marketing e conformidade de mercado. Segundo o Alibaba International, a solução registra mais de 1 bilhão de chamadas de API diárias por comerciantes chineses, volume mil vezes maior que o de 2023. Atualmente, quase 40% das descrições de produtos otimizadas para busca nas plataformas internacionais do grupo são geradas pelo Marco, com expectativa de aumento.

“Essas tecnologias simplificam a gestão para os vendedores e impactam a forma como o e-commerce opera globalmente”, afirma Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil. “Com as soluções de IA, superamos barreiras linguísticas, otimizamos campanhas publicitárias e personalizamos a jornada de compra”, completa.

Com o lançamento, o Alibaba International e suas plataformas, incluindo o AliExpress, passam a oferecer novas ferramentas de IA para comerciantes que buscam expandir operações e aumentar a eficiência no mercado global.



Website: https://pt.aliexpress.com/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay