Alibaba International lança ferramenta de IA para e-commerce

O Alibaba International Digital Commerce Group, divisão internacional que inclui o AliExpress, anunciou o lançamento de duas soluções de inteligência artificial (IA) voltadas ao e-commerce: Aidge e Marco. As ferramentas foram desenvolvidas para otimizar processos de compra e venda online e apoiar pequenas e médias empresas (PMEs) que atuam no mercado global.

Aidge é uma plataforma que opera em diferentes etapas do e-commerce, da criação de conteúdo ao atendimento pós-venda. Com mais de 60 funcionalidades integradas, a ferramenta processa mais de 600 milhões de chamadas de API por dia. Entre os recursos oferecidos estão geração automática de imagens e textos, otimização de títulos e descrições com foco em SEO, traduções automáticas e recomendações e provadores virtuais.

O Marco reúne soluções de IA para operações de comércio internacional. A ferramenta oferece suporte em mais de 40 idiomas e executa mais de 60 tarefas específicas, incluindo marketing e conformidade de mercado. Segundo o Alibaba International, a solução registra mais de 1 bilhão de chamadas de API diárias por comerciantes chineses, volume mil vezes maior que o de 2023. Atualmente, quase 40% das descrições de produtos otimizadas para busca nas plataformas internacionais do grupo são geradas pelo Marco, com expectativa de aumento.

“Essas tecnologias simplificam a gestão para os vendedores e impactam a forma como o e-commerce opera globalmente”, afirma Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil. “Com as soluções de IA, superamos barreiras linguísticas, otimizamos campanhas publicitárias e personalizamos a jornada de compra”, completa.

Com o lançamento, o Alibaba International e suas plataformas, incluindo o AliExpress, passam a oferecer novas ferramentas de IA para comerciantes que buscam expandir operações e aumentar a eficiência no mercado global.