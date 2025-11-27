Token SHx da Stronghold incluído na Uphold

A Stronghold anunciou que seu token SHx agora está disponível aos usuários de varejo para negociar na Uphold, a plataforma mundial de dinheiro digital de múltiplos ativos, conhecida por sua transparência, alinhamento regulatório e suporte integrado a ativos nas redes Stellar e Ethereum. A inclusão representa um marco importante para o SHx, ampliando o acesso a usuários e empresas que dependem do token da Stronghold para pagamentos, liquidações e participação em governança.

"A Uphold é uma das únicas plataformas que oferece suporte perfeito para tokens baseados nas redes Stellar e Ethereum, que a torna ideal para o SHxàmedida que expandimos nosso ecossistema de múltiplas cadeias. Esta inclusão foi defendida pela nossa comunidade e estamos muito felizes em atender a uma solicitação que tantos titulares de SHx têm feito."

- Tammy Camp, Diretora Executiva e Cofundadora da Stronghold

SHx é o token utilitário nativo da Stronghold, que viabiliza pagamentos interoperáveis, financiamento baseado em DeFi e governança comunitária. Com mais de 215.000 membros na comunidade mundial e milhares de negociadores na StrongholdNET, a inclusão na Uphold aumenta significativamente a acessibilidade no varejo, fornecendo uma porta de entrada confiável e fácil de usar para o SHx baseado tanto na rede Stellar como na Ethereum.

Esta inclusão ocorre em um momento em que a Stronghold acelera a evolução de múltiplas cadeias do SHx através da SHx Bridge, que utiliza a interoperabilidade do serviço seguro de tokens entre cadeias da Axelar para possibilitar a movimentação 1:1 do SHx entre a Stellar e a Ethereum. O suporte da Uphold para ambas as blockchains oferece aos usuários um modo simples de adquirir, manter e movimentar o SHx entre ecossistemas de sua preferência, ampliando a flexibilidade para desenvolvedores, fabricantes e usuários finais.

Este marco está baseado no recente impulso da Stronghold, incluindo o reconhecimento na Forbes Fintech 50, a inclusão na lista Inc. 5000 de 2025, a primeira cotação do SHx em uma bolsa de valores dos EUA em Kraken, e o lançamento de um fundo de garantia de contrato inteligente de 60 bilhões de SHx, criado para apoiar a estabilidade do ecossistema a longo prazo.

Para mais informações sobre o SHx e a Stronghold, acesse nosso blog: https://sghd.co/uphold25.

Sobre a Stronghold

A Stronghold é uma empresa de infraestrutura de fintech que possibilita pagamentos embutidos rápidos, seguros e por banco através de APIs voltadas para o desenvolvedor. Seu token utilitário nativo, SHx, potencializa pagamentos, liquidações e governança comunitária dentro do ecossistema da Stronghold. Somos uma organização voltada para a IA, que usa IA generativa em todos os departamentos, desde produtos a finanças, para expandir de forma mais rápida, tomar decisões mais inteligentes e criar melhores ferramentas para o futuro do dinheiro.

