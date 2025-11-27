TEDxFACERES debate futuro da educação médica

A Faculdade de Medicina FACERES promove, no dia 6 de dezembro de 2025, a segunda edição do TEDxFACERES, evento que retorna ao auditório da instituição com o tema “Educação Médica em Foco”. A programação reunirá profissionais de diferentes áreas da saúde para uma manhã dedicada a ideias, experiências e reflexões sobre os caminhos da formação médica no país.

Entre os destaques da edição está Dr. Francys França, médico ortopedista, egresso da 1ª turma de Medicina da FACERES e especialista em cirurgia do joelho. Ele atua como médico do esporte do Mirassol Futebol Clube, que surpreendeu todo o país, estando entre os 4 melhores times do Brasileirão.

No palco do TEDxFACERES, Dr. Francys compartilhará bastidores sobre performance, preparação e a medicina que acompanha atletas em alto rendimento.

O evento ainda recebe Bruno Henrique Ribeiro, psicólogo e especialista em saúde pública. Ex-secretário de Saúde de Guapiaçu, atual vereador e gerente de UPA pelo Instituto FACERES. Ele percorreu uma trajetória que começou como Agente de Endemias e hoje o coloca como educador em programas de qualificação da Fiocruz e do Ministério da Saúde.

A programação inclui também Patricia da Silva Fucuta, médica formada pela UFPR e doutora em Ciências pela UNIFESP. Professora de Epidemiologia e Bioestatística na FACERES e fundadora da Fukuta – Estatística e Metodologia Científica, ela levará ao palco uma análise que integra clínica, pesquisa e ensino, destacando a importância da formação baseada em evidências.

Outro nome confirmado é Rogério Dutra Bandos, médico otorrinolaringologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas aos ouvidos, nariz e garganta, com mestrado pela USP-RP e doutorado em Educação pela USP. Docente, coordenador e mentor no UNIFACEF, além de diretor-docente da ABEM Regional-SP, ele discutirá a interface entre medicina, inovação e práticas pedagógicas que fortalecem a formação de novos profissionais.

Segundo o professor Araré Carvalho, integrante da organização, o TEDxFACERES fortalece um movimento contínuo de estímulo à criação e implementação de novas ideias dentro da instituição. “A proposta é criar um ambiente de aprendizagem e troca de experiências que traga benefícios reais para toda a comunidade acadêmica”, destaca.

A organização reforça que o evento se consolida como um espaço dedicado à criatividade e ao pensamento transformador. “Mais do que um ciclo de palestras, o TEDxFACERES é uma plataforma para colaboração e inovação, incentivando cada participante a transformar ideias em ação”.