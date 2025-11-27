Mérieux NutriSciences disponibiliza vagas para PcD

A Mérieux NutriSciences disponibiliza vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) em diferentes áreas e unidades pelo Brasil; entre os locais, há vagas para trabalhar na região de Campinas, como Piracicaba, Limeira e Paulínia, nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, além das cidades de Serra, Lauro de Freitas, Paulo, Paulista e Uberlândia. A maior parte das vagas é para a região de Campinas, interior de SP, com mais de 30 oportunidades disponíveis.

O laboratório aposta na diversidade para fortalecer as equipes e impulsionar a inovação. As vagas exclusivas para PcD são para as mais diferentes áreas, com cargos disponíveis para Assistente Administrativo — áreas de Customer Care, BackOffice, Comercial e TI (com ou sem experiência), Auxiliar Operacional — áreas de Recepção de Amostras, Frascaria e Laboratório (com ou sem experiência).

A modalidade compreenderá vagas efetivas presenciais e híbridas, podendo incluir home office conforme a atividade. A empresa oferece um plano de carreira com possibilidades de crescimento e pacote de remuneração completo; entre os benefícios estão plano médico, vale-refeição ou refeitório (dependendo da unidade), Gympass (Wellhub), Apoio Pass (Pluxee Cuida), PLR, seguro de vida, ginástica laboral, convênio com farmácias e plano odontológico, entre outros, como treinamentos e desenvolvimento contínuo para todas as atividades.

Os interessadas devem enviar currículo para o e-mail: recrutamento.br@mxns.com

Sobre a Mérieux NutriSciences

A Mérieux Nutrisciences possui mais de 50 anos de experiência atendendo às necessidades do setor de meio ambiente, alimentos, agroquímicos, fármacos e saneantes. Oferece soluções abrangentes para apoiar seus clientes, desde o desenvolvimento de produtos até a adequação ao mercado, contribuindo para a saúde dos consumidores em todo o mundo.

Com presença global, são mais de 100 laboratórios credenciados e uma equipe de mais de 8 mil funcionários comprometidos a oferecer ao planeta BETTER FOOD. BETTER HEALTH. BETTER WORLD.

Assessoria de Imprensa Mérieux NutriSciences

Confraria da Informação: Serviços de Comunicação

Atendimento: Luciana de Almeida – Jornalista

Cel. e WhatsApp.: (19) 9 9787-3362

Telefone: (19) 2511-3736

E-mail: assessoria@confrariadainformacao.com.br