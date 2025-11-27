Projeto Entrepontos forma 30 alunas para o empreendedorismo na área de costura

O Instituto Aflora, organização social que apoia e capacita pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, acaba de formar 30 alunas das duas turmas da oficina de costura promovida pelo projeto Entrepontos, em São Paulo. E já prepara a formatura, programada para 1.º de dezembro, de outras 20 mulheres que estão participando do curso em Jundiaí, no interior paulista.

O projeto Entrepontos tem como objetivo estimular o empreendedorismo relacionado à costura, beneficiando mulheres com dificuldade para conseguir um emprego formal por terem sobrevivido ao câncer, serem mães de filhos com necessidades especiais ou por morarem em comunidade, serem trans, cadeirantes ou terem deficiência visual parcial. Seu curso inclui o ensino de confecção de roupas com foco na criação e ajuste das peças, bem como técnicas de empreendedorismo para gestão do negócio. Ao final, as alunas participam de um desafio de moda e figurino de teatro, no qual aplicam as técnicas de costura que aprenderam.

No encerramento das turmas do curso em São Paulo, realizado no dia 14 de novembro, as alunas apresentaram os figurinos desenvolvidos com base em personagens criados por Marina Moll, figurinista artística, professora e mentora do desafio. “Nossas alunas desfilaram suas criações e tiveram um momento para apresentar seu conceito e processo criativo à banca de jurados. A banca votou e escolheu as criações que mais se destacaram, que foram premiadas com máquinas de costura, um símbolo da continuidade desse trabalho lindo que floresceu ali”, afirma Cintia Cavalcante, fundadora do Instituto Aflora e idealizadora do projeto Entrepontos.

Ela conta que algumas mulheres que passaram pelo projeto hoje já são empreendedoras, tendo obtido resultados rápidos com a venda de peças de vestuário que aprenderam a confeccionar em sala de aula. “Uma ex-aluna da turma de 2016, por exemplo, ganhou sua máquina de costura ao terminar o curso e, neste ano, viveu a emoção de conduzir sua primeira turma como professora titular do Instituto”, destaca Cintia. “Temos orgulho de ter contribuído para a formação de mais de mil alunos. Nossa equipe é composta por ex-alunas que, além de professoras, hoje são especialistas em costura e modelagem, gestão financeira e multiplicadoras de conhecimento”, conclui.

Os interessados em participar do projeto Entrepontos poderão se inscrever nas novas turmas do curso — totalmente gratuito — que serão abertas em janeiro. O formulário de inscrição está disponível no Instagram do Instituto Aflora e pode ser acessado por este link.

