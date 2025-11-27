Assine
Hiline F celebra 25 anos no mercado brasileiro

O suplemento alimentar, lançado em 2000 para ajudar na saúde do público adulto, contribui para a ingestão de ferro, fibras e vitaminas

27/11/2025 13:12

hands of nutritionist doctor touch digital tablet at office desk with symbols fruits icons isolated on white background, healthy food supplements diet plan concept
hands of nutritionist doctor touch digital tablet at office desk with symbols fruits icons isolated on white background, healthy food supplements diet plan concept

O suplemento alimentar composto de nutrientes essenciais Hiline F completa 25 anos de lançamento no mercado brasileiro. O produto foi desenvolvido no Brasil, no fim da década de 1990, especialmente para auxiliar na saúde do público adulto e contribuir para a ingestão de fibras, ferro e vitaminas — nutrientes que podem ser perdidos no dia a dia.

As fibras são substâncias naturais ou sintéticas (polidextrose) imprescindíveis à dieta. Como não são digeridas pelo estômago, as fibras chegam ao intestino inalteradas e atuam como substratos para o crescimento dos microrganismos benéficos presentes na microbiota intestinal — como bifidobactérias e lactobacilos. Além disso, auxiliam na regularização do trânsito intestinal e contribuem para o bom funcionamento do sistema imune. Por isso, alguns tipos de fibras, como os frutooligossacarídeos (FOS) e a polidextrose, são classificados como prebióticos.

“A Yakult é pioneira na utilização funcional da polidextrose no mundo, substância reconhecida como fibra dietética em vários países”, explica a nutricionista Adrianne Machado, do Departamento de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil. Graças à polidextrose, o Hiline F ganhou o prêmio FI South América Awards como o Produto Alimentício mais Inovador de 2001. Na época, o produto foi avaliado pelo Comitê Técnico e Científico da Food Ingredients South America juntamente com produtos de outras 50 empresas do setor de alimentos.

O Hiline F também é rico em ferro, que auxilia na formação das células vermelhas do sangue, no funcionamento do sistema imune e no transporte do oxigênio no organismo. A deficiência de ferro pode ser consequência de uma dieta inadequada e pode atingir pessoas de todas as idades. “A deficiência desse mineral essencial é uma causa comum de anemia, que precisa ser corrigida para evitar prejuízos mais sérios à saúde”, ressalta a nutricionista da Yakult.

Vitaminas

O Hiline F também possui um complexo de vitaminas. A vitamina A é importante porque auxilia na manutenção da saúde da pele, da visão e do sistema imune; e a vitamina C auxilia na absorção do ferro dos alimentos, no funcionamento do sistema imune e na formação do colágeno. Já a vitamina E é um antioxidante que atua na proteção dos danos causados pelos radicais livres. “A deficiência dessa vitamina pode prejudicar os reflexos e a coordenação, causar dificuldade em andar e o enfraquecimento dos músculos”, orienta a nutricionista.

O Hiline F também é composto de algumas importantes vitaminas do Complexo B. A vitamina B3 auxilia no metabolismo energético e na manutenção da pele e das mucosas. A vitamina B5 auxilia no metabolismo energético e a vitamina B6 auxilia na formação das células vermelhas do sangue e no funcionamento do sistema imune. “Todos esses nutrientes essenciais podem ter sua demanda metabólica aumentada com a agitação e o estresse do dia a dia e, por isso, é importante que sejam repostos por meio da alimentação ou da suplementação, para o bom funcionamento do organismo”, reforça a nutricionista Adrianne Machado. O Hiline F tem apenas 21 calorias no frasco de 100 ml.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficialInstagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.



Website: https://www.yakult.com.br/

