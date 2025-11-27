Hiline F celebra 25 anos no mercado brasileiro

O suplemento alimentar composto de nutrientes essenciais Hiline F completa 25 anos de lançamento no mercado brasileiro. O produto foi desenvolvido no Brasil, no fim da década de 1990, especialmente para auxiliar na saúde do público adulto e contribuir para a ingestão de fibras, ferro e vitaminas — nutrientes que podem ser perdidos no dia a dia.

As fibras são substâncias naturais ou sintéticas (polidextrose) imprescindíveis à dieta. Como não são digeridas pelo estômago, as fibras chegam ao intestino inalteradas e atuam como substratos para o crescimento dos microrganismos benéficos presentes na microbiota intestinal — como bifidobactérias e lactobacilos. Além disso, auxiliam na regularização do trânsito intestinal e contribuem para o bom funcionamento do sistema imune. Por isso, alguns tipos de fibras, como os frutooligossacarídeos (FOS) e a polidextrose, são classificados como prebióticos.

“A Yakult é pioneira na utilização funcional da polidextrose no mundo, substância reconhecida como fibra dietética em vários países”, explica a nutricionista Adrianne Machado, do Departamento de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil. Graças à polidextrose, o Hiline F ganhou o prêmio FI South América Awards como o Produto Alimentício mais Inovador de 2001. Na época, o produto foi avaliado pelo Comitê Técnico e Científico da Food Ingredients South America juntamente com produtos de outras 50 empresas do setor de alimentos.

O Hiline F também é rico em ferro, que auxilia na formação das células vermelhas do sangue, no funcionamento do sistema imune e no transporte do oxigênio no organismo. A deficiência de ferro pode ser consequência de uma dieta inadequada e pode atingir pessoas de todas as idades. “A deficiência desse mineral essencial é uma causa comum de anemia, que precisa ser corrigida para evitar prejuízos mais sérios à saúde”, ressalta a nutricionista da Yakult.

Vitaminas



O Hiline F também possui um complexo de vitaminas. A vitamina A é importante porque auxilia na manutenção da saúde da pele, da visão e do sistema imune; e a vitamina C auxilia na absorção do ferro dos alimentos, no funcionamento do sistema imune e na formação do colágeno. Já a vitamina E é um antioxidante que atua na proteção dos danos causados pelos radicais livres. “A deficiência dessa vitamina pode prejudicar os reflexos e a coordenação, causar dificuldade em andar e o enfraquecimento dos músculos”, orienta a nutricionista.

O Hiline F também é composto de algumas importantes vitaminas do Complexo B. A vitamina B3 auxilia no metabolismo energético e na manutenção da pele e das mucosas. A vitamina B5 auxilia no metabolismo energético e a vitamina B6 auxilia na formação das células vermelhas do sangue e no funcionamento do sistema imune. “Todos esses nutrientes essenciais podem ter sua demanda metabólica aumentada com a agitação e o estresse do dia a dia e, por isso, é importante que sejam repostos por meio da alimentação ou da suplementação, para o bom funcionamento do organismo”, reforça a nutricionista Adrianne Machado. O Hiline F tem apenas 21 calorias no frasco de 100 ml.

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.