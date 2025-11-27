Nova escola será construída em área doada pelo Pérola do Tapajós

O Residencial Pérola do Tapajós, considerado o primeiro bairro planejado de Itaituba, volta a ganhar destaque com mais um passo importante para o desenvolvimento urbano e social do município. Em uma iniciativa de parceria público-privada, o loteamento doou um terreno ao poder público para a construção da Escola Municipal Alice Carneiro, que atenderá cerca de 500 alunos do ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Urbanismo já iniciou os trabalhos de preparação da área, com serviços de limpeza no terreno.

De acordo com informações da Prefeitura, ainda em 2025 será elaborado o projeto executivo e concluída a licitação da obra, que tem previsão de início no primeiro semestre de 2026. O investimento estimado gira em torno de R$ 7 milhões, com prazo de execução de 12 meses. A nova unidade escolar beneficiará não apenas as famílias que residem no Pérola do Tapajós, mas também toda a comunidade do entorno, acompanhando o crescimento populacional da região.

A construção da unidade escolar simboliza a integração entre o setor privado e o poder público na promoção de melhorias estruturais para a cidade. A expectativa é que a nova instituição escolar reduza a demanda por vagas na rede municipal e garanta melhores condições de ensino para crianças da região.

“O anúncio feito pela Prefeitura reafirma nosso compromisso não apenas em oferecer qualidade de vida em nossos empreendimentos, mas também de contribuir ativamente para o desenvolvimento social e econômico das regiões em que implantamos os loteamentos e condomínios”, ressaltou Rogerio Riquelme, diretor do Perola do Tapajós.

Lançado em 2015, o Pérola do Tapajós soma 2.204 lotes distribuídos em mais de 264 mil metros quadrados, sendo um dos maiores empreendimentos imobiliários da região. Com infraestrutura moderna — incluindo asfalto de alta durabilidade, iluminação pública, áreas de lazer e espaços verdes —, o loteamento consolidou-se como um vetor de crescimento de Itaituba, atraindo moradores e investidores.