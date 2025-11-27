Markanty Growth cria método para crescer negócios no digital

O mercado de marketing digital entrou em transição silenciosa na qual fórmulas antigas colidem com um cenário saturado, a atenção custa caro e a diferenciação virou o ativo mais valioso. É nisso que acredita a Markanty Growth, empresa que surgiu com o propósito de auxiliar profissionais e negócios que já possuem autoridade, experiência ou estrutura consolidada a ter resultados consistentes no ambiente digital.

Para atingir o seu objetivo, a empresa, sediada em São Paulo (SP), desenvolveu o Sistema de Alavancagem Exponencial®. Trata-se de um método de gestão e execução estratégica que combina leitura de mercado, análise comportamental e estruturação operacional para gerar crescimento cumulativo e previsível.

De acordo com Manoel Regis, estrategista e cofundador da Markanty Growth, a metodologia do Sistema de Alavancagem Exponencial® se baseia em quatro pilares centrais. São eles: Previsibilidade (por meio de processos e indicadores claros), Escala Inteligente, Antecipação Estratégica (capacidade de ler o tempo e agir no momento certo) e Conversão de Ativos Intangíveis, como conhecimento e posicionamento, em resultado mensurável.

“Nossa metodologia propõe uma ruptura com o modelo tradicional de marketing baseado em ações isoladas como campanhas de lançamento, tráfego pontual ou funis repetitivos. Em seu lugar, introduz uma lógica de integração estratégica, na qual os elementos do negócio (comunicação, produto, posicionamento e experiência) funcionam dentro de uma mesma engenharia de crescimento”, detalha Regis.

De acordo com o especialista, o método já tem sido aplicado em projetos selecionados, gerando crescimento acumulativo e previsível em diferentes nichos da saúde e do desenvolvimento humano.

“Essa estrutura pode impedir que o profissional fique preso à chamada “corrida dos ratos” do digital. Campanhas de lançamento, picos artificiais e dependência do algoritmo são sintomas dessa saturação, em que a maioria reage a tendências defasadas enquanto poucos exploram novas fronteiras silenciosamente”, diz o cofundador. Ele acrescenta que o Sistema de Alavancagem Exponencial® busca criar vantagem competitiva antes que o ciclo de saturação se inicie.

“Nosso trabalho se desenvolve de forma aplicada, analisando profundamente os mecanismos internos de cada negócio: estrutura, posicionamento, percepção de marca e rotinas de aquisição e retenção. A partir disso, são implementados protocolos de decisão, operação e mensuração que alinham performance e estratégia”, afirma Liah Brasil, estrategista e cofundadora da Markanty Growth.

A estrategista afirma que o Sistema de Alavancagem Exponencial® nasceu após anos de atuação em bastidores de projetos relevantes. Durante duas décadas, os fundadores se dedicaram à construção de campanhas e posicionamentos estratégicos para marcas e negócios de diversos segmentos. Eles sentiram, no entanto, que havia chegado o momento de trazer a inteligência criativa para ser aplicada em projetos selecionados.

Futuro do marketing digital

Em 2025, o mercado global de marketing digital tem um valor estimado de US$ 653,6 bilhões (R$ 3,4 bilhões, na cotação atual), devendo chegar a mais de US$ 1,4 trilhão (R$ 7,4 trilhões) em 2034. Os dados são de um relatório da Claight Corporation/Expert Market Research, empresa especializada em pesquisa, inteligência e análise de negócios.



Diante desse futuro, Liah Brasil acredita que o foco do marketing digital deixará de ser volume e visibilidade e passará a ser precisão e contexto. Com a evolução da inteligência artificial (IA), da automação e da saturação de canais, a personalização estratégica e a antecipação de movimentos de mercado se tornam os novos diferenciais competitivos, alega a estrategista.

“A próxima década não será dominada por quem possui mais seguidores, e, sim, por quem tem mais estratégia. As grandes vitórias do digital agora acontecem antes que o público perceba, nos bastidores da percepção”, afirma a especialista.

“Crescimento não é acaso, é inteligência aplicada. Os profissionais capazes de dominar essa nova lógica tendem a ocupar, de forma previsível e irreversível, o centro do próximo ciclo de crescimento”, concorda Regis.

A Markanty Growth atua exclusivamente com projetos selecionados, visando garantir profundidade, precisão e crescimento previsível. Para saber mais, basta acessar o site da empresa: https://www.markantygrowth.com/