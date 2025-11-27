Etiqueta inteligente evita contaminação no transporte de alimentos

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, cerca de 600 milhões de pessoas são acometidas por doenças alimentares. Ao mesmo tempo, estudos da Food and Agriculture Organization (FAO) estimam que 14% dos alimentos produzidos no mundo são perdidos antes de chegarem ao varejo, muitas vezes devido a falhas na refrigeração durante transporte e armazenamento.

De acordo com o Ministério da Saúde, alimentos perecíveis devem ser armazenados à temperatura de 2°C a 8°C. Agora, um simples adesivo pode mostrar se um alimento é seguro ou um potencial risco à saúde. É essa a proposta do Timestrip® Food Temp 3°C, uma etiqueta inteligente criada pela empresa Timestrip, que permite monitorar se produtos frescos foram expostos a temperaturas acima do limite seguro de conservação.

O dispositivo funciona como um indicador de temperatura irreversível: uma vez que esta fique acima ou abaixo do estabelecido, a etiqueta mostra — por meio de uma janela que muda de cor — se o alimento está correndo risco de contaminação. Assim, supermercados, transportadoras e restaurantes podem identificar rapidamente se houve quebra de cadeia fria durante o armazenamento ou o transporte.

“Manter alimentos frescos na temperatura correta não é apenas uma questão de qualidade, mas de segurança pública. O crescimento de bactérias em alimentos mal refrigerados pode ser rápido e silencioso — e esse dispositivo fornece uma solução simples, acessível e confiável para monitorar esse risco”, explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa de gestão de riscos na cadeia logística e que representa a Timestrip no Brasil.

A tecnologia da Timestrip combina precisão científica e simplicidade operacional. Os indicadores são ativados com um leve toque de dedo e reagem a mudanças de temperatura por meio de um corante sensível, sem a necessidade de energia elétrica, conexão à internet ou calibração constante.

Além da linha física de etiquetas térmicas, a empresa também oferece soluções eletrônicas, como a eTimestrip®, capaz de gerar relatórios em PDF e CSV via aplicativo móvel, permitindo auditorias digitais e integração com sistemas de qualidade e rastreabilidade.

Soluções para a cadeia alimentar

O Food Temp 3°C faz parte de uma linha de produtos que atende diferentes segmentos: o Blood Temp, para monitorar bolsas de sangue (6°C e 10°C), e o Timestrip® Complete Card, voltado à cadeia fria farmacêutica (0–8°C). A proposta é substituir equipamentos caros e complexos por soluções simples e integráveis ao processo logístico.

Com o avanço das regulações sanitárias e a maior conscientização dos consumidores sobre segurança alimentar, soluções como a da Timestrip vêm ganhando espaço em redes de varejo e operadores logísticos que buscam compliance, rastreabilidade e redução de desperdício.

“O que antes era uma exigência técnica agora é um diferencial competitivo. Marcas que conseguem garantir a segurança e integridade dos alimentos em toda a cadeia de frio constroem confiança e fidelizam o consumidor”, afirma Afonso Moreira.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/?