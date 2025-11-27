Indicadores reforçam desenvolvimento de São Caetano do Sul

São Caetano do Sul, na região paulista do Grande ABC, registra alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 0,862, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (AtlasBR), com base no Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IDHM varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento humano da localidade.

A cidade também ocupa o segundo lugar no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR), que mede o desempenho dos municípios no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em escala de 0 a 100. São Caetano do Sul aparece com pontuação de 65,67, além de atingir 72,78 no ODS 8 — relacionado ao crescimento econômico — com avanço registrado a partir de 2023.

Luiz Carlos Marques, CEO do empreendimento imobiliário Hub&Line Corporate, localizado na cidade, afirma que educação, saúde, segurança, infraestrutura, governança com planejamento urbano inteligente e visão de longo prazo são pilares que mantêm São Caetano entre as melhores cidades do Brasil em qualidade de vida e desenvolvimento humano.

“A cidade se destaca por uma soma de fatores que refletem um modelo de gestão pública e mantém investimentos consistentes em educação de qualidade, saúde acessível e eficiente, e uma infraestrutura urbana moderna e bem cuidada. Além disso, apresenta índices de segurança elevados e uma administração comprometida com inovação e transparência, o que pode criar um ambiente estável para famílias e empresas”, declara o executivo.

Para o CEO, São Caetano do Sul é um exemplo de cidade que cresceu de forma planejada, mantendo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, qualidade de vida e gestão pública eficiente. Segundo ele, o município atrai empresas e investimentos sem abrir mão do bem-estar de seus moradores, por meio de políticas que valorizam a mobilidade e o espaço público.

“Esse equilíbrio se manifesta na prática: enquanto novos empreendimentos corporativos impulsionam a economia local, a população desfruta de serviços públicos como saúde, educação e transporte gratuitos, além de um ambiente urbano considerado por muitos como limpo, arborizado e acolhedor”, acrescenta o profissional.

Ambiente de negócios

São Caetano do Sul está próxima aos principais eixos viários e centros econômicos de São Paulo. Segundo Luiz Carlos Marques, a cidade preserva uma rotina urbana organizada e oferece uma combinação de fatores que criam um ambiente para empresas, como infraestrutura, localização estratégica, segurança e qualidade de vida.

“Além disso, a gestão pública, aliada a políticas de incentivo e um ecossistema empresarial em expansão, cria um cenário de estabilidade para investidores e empreendedores. É um município que entende que o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com o bem-estar da população — e isso reflete diretamente na atratividade do mercado corporativo”, comenta o CEO.

O executivo observa que o município vive um momento de expansão em setores ligados à saúde, educação, tecnologia e serviços corporativos, e o crescimento de clínicas, escritórios e instituições de ensino acompanha a evolução demográfica e o poder aquisitivo local.

Luiz Carlos Marques destaca o bairro Cerâmica, onde fica localizado o Hub&Line Corporate, como um novo pólo econômico e corporativo da cidade em consolidação, por reunir empreendimentos empresariais, residenciais e de uso misto em um mesmo ecossistema urbano, com infraestrutura e potencial de valorização.

Hub&Line Corporate

O Hub&Line Corporate enxerga São Caetano do Sul como uma referência nacional em qualidade de vida, infraestrutura e gestão pública, e acredita que a cidade representa o equilíbrio entre o ritmo corporativo da região metropolitana e o conforto de uma cidade bem estruturada.

O empreendimento situado próximo aos principais centros comerciais e financeiros do município, é formado por duas torres que, juntas, constituem um ecossistema corporativo. O objetivo é oferecer um espaço que acompanhe o ritmo de crescimento e inovação de São Caetano do Sul.

“A cidade combina fatores que criam um ambiente favorável para viver e investir. O Hub&Line Corporate surge como resposta a essa demanda, oferecendo um espaço corporativo projetado para empresas que valorizam estrutura, mobilidade e reputação”, ressalta Marques.



