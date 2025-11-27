ToutVin lança curso de conhecimentos sobre vinhos

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso de conhecimentos sobre vinhos da marca de ensino sobre vinhos ToutVin, ministrado pela professora e sommelier Élia Pontes. O curso “Sommelier Iniciante” contém sete módulos que podem ser percorridos de forma remota e tem como público-alvo pessoas interessadas em aprender mais sobre a bebida, assim como profissionais da área gastronômica.

Entre os principais conteúdos abordados no curso estão a análise sensorial do vinho, regiões produtoras e suas principais uvas, como fazer um serviço de vinho (desde a abertura da garrafa até o ato de servir), degustação de vinho e enogastronomia.



Além disso, a formação deve abordar também: Organização de cartas de vinho e adega; Harmonização de vinhos e comidas; Aeração e decantação de vinhos; Noções básicas sobre vinificação; e Técnicas de degustação de espumantes.

Élia Pontes é sommelier profissional, formada pela Associação Brasileira de Sommelier em sua primeira turma no estado de Alagoas. “Com o mercado de vinho no Brasil cada vez mais crescente, resolvemos passar o conhecimento sobre a bebida, para que pessoas iniciantes e amadoras possam desfrutar da melhor forma possível”, explica.

Recentemente, um levantamento desenvolvido pelo Instituto MDA Pesquisas, noticiado pelo Globo Rural, revelou que sete a cada dez (70%) brasileiros entrevistados tomaram vinho nacional entre julho de 2024 a fevereiro de 2025. Dentre os consumidores, 66% compraram ao menos uma garrafa no período analisado.

“Os dados mostram que o vinho está em alta. Além do que, atualmente no país fazemos ótimos vinhos, o que contribui no consumo da bebida. A preferência pelos vinhos tintos é uma média de 60%, mas o importante é degustar e harmonizar a uva com o melhor prato”, avalia Élia Pontes.

O consumo médio per capita de vinho no Brasil saltou de 1,8 litro em 2019 para 2,7 em 2022, e segue nesse caminho de crescimento, como demonstra uma estimativa da consultoria IWSR publicada pela Exame.

Para a especialista da ToutVin, o aumento no consumo de vinho no Brasil tem impulsionado a busca por cursos e experiências, como a formação lançada pela ToutVin.



“Pessoas que gostam de vinhos têm cada vez mais interesse em conhecer e se aprofundar no assunto, desde como é feita a bebida, até a melhor uva ou vinho a se escolher em cada situação”, explica.

“Por meio do curso Sommelier de Vinhos Iniciante, a ToutVin espera contribuir para que as pessoas que já gostam de vinhos possam adquirir conhecimentos técnicos sobre a bebida, e também a função de um sommelier de vinhos”, conclui Élia Pontes.

Para se inscrever no curso “Sommelier Iniciante”, basta acessar: https://toutvin.com.br