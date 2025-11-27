Bitget coorganiza o “SENSES” — uma experiência audiovisual em Londres com a finalidade de fortalecer o engajamento das Corretoras Universais no Reino Unido

VICTORIA, Seychelles, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, está prestes a sediar um evento exclusivo para artistas em colaboração com a OffChain, uma rede global para profissionais e entusiastas do Web3, e ARTSECT Gallery para apresentar o SENSES, um evento audiovisual imersivo exclusivo de uma noite no dia 28 de novembro, em Londres.

Planejado para cerca de 150 convidados selecionados, o evento oferecerá uma atmosferadeliberadamenteíntima, reunindo fundadores, investidores, traders VIP e influenciadores para conversas significativas, em vez de uma participação em massa. Por meio de sua parceria com a OffChain e a comunidade artística de Londres, a Bitget visa fomentar um espaço onde ideias possam ser trocadas livremente, parcerias possam se formar organicamente e o ecossistema Web3 do Reino Unido possa continuar a evoluir.

O próximo encontro em Londres faz parte do compromisso mais amplo da Bitget com o mercado do Reino Unido, após uma série de ativações de grande impacto em toda a região em 2025. No início deste mês, a Bitget coorganizou o primeiro evento conjunto de networking entre a OffChain Bristol e a Bristol Crypto & Web3 para uma noite de colaboração — muitos dos quais saíram com produtos limitados da Bitget e novas conexões locais.

A Bitget também fortaleceu seus laços com o ecossistema acadêmico do Reino Unido por meio de novas parcerias com organizações estudantis da Universidade de Bristol e da London School of Economics (LSE), apoiando iniciativas educacionais alinhadasàpesquisa em blockchain, finanças digitais e empreendedorismo.

Esse impulso culminou na London Blockchain Conference 2025, onde um porta-voz da Bitget participou de um painel de destaque ao lado de líderes da Tezos, Global Digital Finance e MNEE. Suas análises sobre “TradFi 2.0: Construindo a Infraestrutura Blockchain” enfatizaram o papel da Bitget em conectar finanças institucionaisàinovação on-chain por meio do modelo Corretora Universal (UEX), conectando mercados cripto, ações tokenizadas e ferramentas emergentes impulsionadas por IA como o GetAgent.

"Londres continua sendo um dos mais importantes polos financeiros e culturais do mundo", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Este evento é uma declaração do nosso compromisso de longo prazo com a comunidade do Reino Unido e com a construção de um futuro em que finanças, criatividade e tecnologia avancem juntas.”

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, servindo mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens criptográficos, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum, XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo financeiro para o dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte integrante das finanças cotidianas. Atendendo mais de 80 milhões de usuários, a plataforma conecta a infraestrutura blockchain ao mundo financeiro real, oferecendo uma solução completa para entrada e saída de fundos, negociação, ganhos e pagamentos, tudo de forma integrada.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu com o UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem apresentar volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

