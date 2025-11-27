Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

O romance “Ela, sua gata e Tel Aviv” (Editora D’Plácido), da escritora Ana Beatriz Prudente Alckmin, chega à segunda edição e terá lançamento em inglês em fevereiro de 2026. A obra marcou a estreia da autora na ficção e apresenta uma narrativa que combina literatura, economia criativa e temas sociais contemporâneos como diversidade religiosa, sustentabilidade e vínculos humanos em uma era hiperconectada.

Em um contexto de crescente digitalização, “Ela, sua gata e Tel Aviv” reafirma a relevância do livro físico e das livrarias independentes. A obra está disponível nas livrarias D’Plácido, Drummond e Livraria da Vila Paraíba (Guaratinguetá–SP), em duas distribuidoras nacionais, além de espaços alternativos como o Café Gorinhamêz, no bairro dos Jardins em São Paulo, e Borogodó do Brechó, loja de moda sustentável localizada na Vila Madalena, também na capital paulista, que incluiu o título em seu catálogo por convergir com pautas de sustentabilidade e consumo responsável.

“Acredito nas livrarias físicas, nos lugares onde as pessoas ainda descobrem livros por acaso e levam para casa uma história que as acompanha por anos. Ter o livro físico é um gesto de resistência e de afeto”, afirma Ana Beatriz Prudente Alckmin.

E a escolha da autora dialoga com o sentimento de muitos leitores. Segundo dados do Panorama do Consumo de Livros, pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, realizada pela Nielsen BookData e divulgada este ano, 56% dos consumidores compraram exclusivamente livros impressos nos 12 meses que antecederam a pesquisa. Outro levantamento, o “Trend Tracker Survey 2023”, realizado pela Two Sides, reforça essa tendência: 71% dos brasileiros dizem preferir o impresso pela experiência sensorial — o toque, o cheiro e até o simples gesto de folhear as páginas.

A capa, desenvolvida pela designer Bárbara Rodrigues, utiliza cores vibrantes e destaca a personagem principal. O projeto gráfico nasceu de uma colaboração pautada pela sensibilidade e pelo diálogo entre autora e designer, com a intenção de traduzir visualmente a relação entre Margot e o gato que acompanha a protagonista na história.

“Eu queria que uma mulher fizesse a capa. Que entendesse o olhar da Margot e o meu também. A Bárbara conseguiu captar essa essência com muita precisão”, comenta a autora.

O romance também pode ser adquirido online, nas principais plataformas de e-commerce literário como Amazon e no site da Editora D’Plácido, o que amplia o acesso e fortalece o alcance do título em todo o país.

Um romance sobre recomeços e conexões reais

O livro acompanha Margot, uma jovem estilista que vive entre Nova York e Tel Aviv e revisita suas origens judaicas enquanto enfrenta o luto e o desafio de reconstruir a própria história. A trama propõe reflexões sobre consumo consciente, pertencimento e os novos papéis femininos na sociedade atual.

Sobre a Autora

Ana Beatriz Prudente Alckmin é pedagoga formada pela Universidade de São Paulo (USP), ambientalista e ativista na área de Direitos Humanos. Filha de intelectuais ligados à universidade, cresceu em um ambiente marcado pela leitura e pelo interesse por temas sociais e culturais.

Sua trajetória se desenvolve no contexto da comunidade judaica, em que atua pela valorização da diversidade e pelo combate ao antissemitismo. Em sua produção literária, aborda as múltiplas experiências femininas e busca ampliar o espaço das mulheres nas narrativas contemporâneas.

A autora pesquisa as diferentes expressões do judaísmo em diáspora, incluindo comunidades na África e na Ásia, explorando as conexões entre fé, identidade e pertencimento. Sua obra também reflete o interesse por temas como sustentabilidade, direitos das mulheres e diálogo intercultural, consolidando uma escrita que combina sensibilidade social e reflexão histórica.

Serviço:



Título: Ela, sua gata e Tel Aviv



Autora: Ana Beatriz Prudente Alckmin



Editora: D’Plácido



2ª edição: Livrarias físicas, plataformas online e espaços alternativos



Versão em inglês: prevista para fevereiro de 2026