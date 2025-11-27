MegaCities ShortDocs anuncia 11ª edição e recebe inscrições

O MegaCities ShortDocs, festival internacional de curtas-documentários cidadãos, lançado há onze anos em Paris e que chegou ao Brasil por meio de uma parceria entre a marca São Paulo São e a ONG Métropole du Grand Paris, anuncia a reta final para inscrições da sua 11ª edição.

Realizadores em cidades com mais de um milhão de habitantes (17 delas no Brasil) têm até o dia 18 de janeiro de 2026 para submeter seus curtas pelo site oficial. O festival busca destacar, por meio da produção audiovisual, iniciativas que abordam os desafios urbanos, ambientais e sociais, apresentando soluções de impacto positivo para melhorar a vida das pessoas nas maiores cidades do mundo.

O MegaCities ShortDocs é aberto a todos os cidadãos que desejam produzir um curta-metragem de, no máximo, 4 minutos, que testemunhe uma solução concreta e local imaginada por e para os habitantes, associações, setor público ou empresas, em resposta a um desafio urbano, econômico, social ou ambiental.



"Esta edição é a primeira após a COP30. Uma oportunidade para traduzir e buscar soluções concretas para as questões urbanas importantes. Queremos que o festival seja um painel de continuidade e ação para os compromissos climáticos globais", diz Mauricio Machado, diretor do Festival no Brasil.

Foco na solução e na qualidade da história (critérios de avaliação)

O júri, composto por especialistas e convidados ligados ao tema, selecionará os vencedores com base em rigorosos critérios de avaliação que enfatizam a força da solução, a capacidade de replicação e a originalidade da narrativa:

Poder da solução: avaliado em termos de benefícios diretos para os habitantes e a importância dos desafios que ela enfrenta;

Capacidade de replicação: a iniciativa deve servir de inspiração para outras comunidades globais;

Originalidade do tema: devem ser trazidas à atenção mundial realidades e soluções que ainda não foram amplamente vistas;

Qualidade da escrita e da narrativa (storytelling): deve ser garantida a clareza da mensagem e a capacidade de criar apego emocional aos personagens;

Evidência de impacto positivo: considerada a qualidade cinematográfica do documentário (imagem, edição, etc.).

A premiação



Serão concedidos prêmios com um valor total de €15.000 (quinze mil euros). Os vencedores das principais categorias recebem €1.000 (mil euros) para o realizador.

Prêmios principais

Melhor Filme: reconhece o melhor filme da edição.

Melhor Curta Estudante: recompensa o melhor filme produzido por um estudante.

Melhor Curta São Paulo São: iniciativa urbana de alto impacto social e evidência de sucesso, com foco em soluções criativas e inovadoras para a comunidade.

Prêmio Proximidade Feliz: recompensa um filme que aborde desafios urbanos, incentivando o debate sobre o redesenho da cidade e dos espaços de convivência.

Melhor Curta Transição Energética: curta que mostre iniciativa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e minimizar o impacto ambiental.

Melhor Curta Destino Sustentável: curta sobre cidades que demonstre o uso de indicadores que resultam em benefícios claros para a comunidade, geração de renda e turismo responsável.

Reconhecimento e desenvolvimento



Um dos vencedores será convidado para o Festival de Cinema de Cannes (com transporte e acomodação pagos) e subirá os degraus do Festival, em 24 de maio de 2026.

Além disso, um dos vencedores poderá receber uma bolsa de produção e apoio editorial da equipe do Festival para transformar seu ShortDoc em um documentário de 10 a 15 minutos, por meio do programa Films4SustainableWorld.

A iniciativa no Brasil conta com o apoio institucional do MMA - Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, do MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria (SEV), EMBRATUR e TV Cultura.

Os vencedores nacionais e o melhor curta global serão anunciados no dia 30 de maio de 2026 em evento no Museu da Imagem e do Som (M.I.S.) de São Paulo.

Requisitos do Curta

O filme a ser inscrito deve atender às seguintes exigências:

Abordagem temática: deve mostrar um desafio na cidade do realizador e soluções ou ideias de novas iniciativas que possam enfrentar as questões. Para inspiração, os temas de impacto social ou ambiental abordados por um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas são sugeridos (como educação, mudança climática, alimentação, transporte, saúde, pobreza, igualdade de gênero, etc.).

Ambiente: deve ser filmado em um ambiente urbano.

Duração: não pode ultrapassar 4 minutos (incluindo créditos finais).

Legendas: deve integrar legendas em inglês (caso o filme seja selecionado, será solicitada, numa segunda fase, uma versão sem legendas e um arquivo de texto com legendas em inglês e marcadores de tempo).

Inscrições: até 18 de janeiro de 2026.

Website: www.megacities-shortdocs.org

Mais informações: www.saopaulosao.com.br e contato@saopaulosao.com.br?