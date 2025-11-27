Innospec evita 20 milhões de toneladas de CO?

Com um planeta em alerta climático e metas globais de descarbonização cada vez mais rígidas, o setor energético busca soluções viáveis e imediatas. A Innospec, empresa multinacional de especialidades químicas dedicada a fornecer soluções inovadoras que melhoram a eficiência de combustível e reduzem o impacto ambiental, apresenta os resultados do seu mais recente Relatório de Sustentabilidade, revelando um número expressivo: mais de 20,8 milhões de toneladas métricas de CO? foram evitadas com o uso de seus aditivos em combustíveis. O impacto equivale ao carbono sequestrado por 348 milhões de árvores ao longo de uma década, um marco relevante para a indústria e para o planeta.

Entre os principais destaques do relatório está a linha Octamar, desenvolvida especialmente para o setor marítimo. Seus aditivos atuam na limpeza das câmaras de combustão, reduzem a formação de fuligem, elevam a eficiência térmica e prolongam a vida útil dos motores. Até agora, mais de 4,8 milhões de toneladas métricas de combustível marítimo já foram tratadas com a tecnologia, comprovando sua eficácia e alcance.

O resultado mais evidente é uma navegação mais limpa, confiável e alinhada às crescentes exigências de performance e sustentabilidade do setor. Mais do que um avanço técnico, a solução representa uma resposta prática às demandas globais por alternativas mais limpas, apoiando o setor marítimo em sua jornada de descarbonização e eficiência energética.

“A transição energética não depende apenas de grandes rupturas, mas também de melhorias inteligentes naquilo que já move o mundo hoje. Acreditamos que o futuro da navegação depende de soluções práticas e sustentáveis. A linha Octamar é um exemplo claro de como inovação pode gerar impacto positivo: mais eficiência para as operações e menos impacto ambiental. Esse é o caminho para uma indústria marítima cada vez mais responsável e preparada para os desafios globais”, afirma Ricardo França, Customer Technical Service Manager LATAM da Innospec no Brasil.

Presentes em mais de 20 países, as soluções da Innospec atuam na queima de combustíveis. De portos a postos, seus aditivos reduzem emissões, otimizam motores e melhoram a eficiência energética em setores historicamente intensivos em carbono, como o rodoviário, ferroviário, marítimo, de aviação e industrial.

Além dos combustíveis tradicionais, a Innospec também vem expandindo sua atuação no suporte à transição para combustíveis alternativos e renováveis, com aditivos e soluções químicas adaptadas às novas exigências do mercado. Essa abordagem flexível permite que a empresa apoie a transformação energética de forma realista, técnica e escalável.

O relatório reforça o compromisso da Innospec com a sustentabilidade, com investimentos contínuos em P&D e um portfólio cada vez mais alinhado às demandas ambientais, regulatórias e operacionais da nova era da energia.