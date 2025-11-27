Assistências do seguro residencial ampliam proteção e praticidade no dia a dia

Incêndios, quedas de raio e explosões causadas por gás doméstico estão entre os principais riscos que podem comprometer a estrutura e a segurança de um imóvel. Diante desses imprevistos, os brasileiros têm buscado cada vez mais a proteção do seguro residencial, que se torna uma alternativa prudente para preservar o patrimônio e o bem-estar da família. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os seguros patrimoniais movimentaram cerca de R$ 4,74 bilhões em prêmios no país até agosto de 2025, apresentando crescimento real de 9,24%.

O seguro residencial oferece coberturas que cobrem dados provocados por incêndios, quedas de raios e explosão causada por gás empregado no uso doméstico e suas consequências, como desmoronamento, impossibilidade de proteção, despesas com combate ao fogo e desentulho do local. Além dessas proteções, os segurados também têm acesso a uma ampla gama de assistências que facilitam o cotidiano, como: serviços de chaveiro, hidráulico, eletricista, desentupimento, reparos em eletrodomésticos, check-up do lar e até assistência para o seu pet, incluindo consulta veterinária emergencial; assistência funeral; envio de ração; aplicação de vacinas em domicílio; hospedagem; entre outros.

O seguro representa uma forma eficiente de minimizar ou até evitar perdas financeiras decorrentes de um imprevisto no dia a dia, segundo Alessandra Monteiro, diretora técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás. “Conosco, os serviços mais procurados são os de chaveiro, eletricista e hidráulico. Além disso, os reparos emergenciais continuam liderando as solicitações”, comenta. “As assistências funcionam como um amparo essencial para os clientes”, complementa. Para acionar as assistências, basta entrar em contato com a Central de Atendimento 24 horas.

Para a executiva, a contratação de um seguro é uma medida preventiva que reflete responsabilidade e planejamento. “A proteção oferecida por esse tipo de seguro vai além das indenizações financeiras, ela representa tranquilidade e amparo em situações emergenciais, além de garantir o rápido restabelecimento da rotina do lar”, afirma. “Por isso sempre reforçamos a importância de investir em segurança e tranquilidade por meio de um seguro; dessa forma, o cliente evita aquela dor de cabeça de saber se terá o seu problema resolvido efetivamente”, conclui.