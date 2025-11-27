Assine
Açotubo expande portfólio com lançamento de barras de inox 303

Produtos permitem o atendimento de nichos específicos, aumentando a participação de mercado do Grupo

Açotubo expande portfólio com lançamento de barras de inox 303
crédito: DINO

O Grupo Açotubo, distribuidor de produtos siderúrgicos, anuncia a ampliação de seu portfólio com o lançamento das barras de inox 303. A nova linha, que já está disponível para os clientes, permitirá o atendimento de nichos específicos e, consequentemente, da participação do Grupo no mercado.

As barras de inox 303 contam com 11 variações de diâmetro, de 6mm a 25,4mm, e pronta-entrega em nível nacional. Entre as principais características técnicas estão a alta usinabilidade e a resistência à corrosão, que favorecem aplicações que exigem precisão e durabilidade.

A composição química das barras possui um percentual de enxofre que atua como lubrificante durante o processo, reduzindo o atrito, melhorando o acabamento superficial e garantindo maior velocidade de produção, além de prolongar a vida útil das ferramentas.

Vale destacar que o inox 303 oferece resistência similar à do 304, permitindo aplicações em ambientes agressivos sem comprometer a integridade. “Essas são características que nos permitem atender nichos específicos do mercado, especialmente os industriais, em que a fabricação de peças exige procedimentos como corte, torneamento e fresagem”, explica Fernando Del Roy, diretor de Marketing, Suprimentos e Inteligência de Mercado do Grupo Açotubo.

“É importante ressaltar que esse tipo de inox foi desenvolvido para otimizar os processos de usinagem e é recomendado para os setores mecânicos, metalúrgicos, automotivos, entre outros”, afirma Raphael Rodrigues Correia, gerente de Produto Inox e Inteligência de Mercado.

“A inclusão no portfólio de componentes é resultado de um trabalho estratégico de nossos profissionais para atender demandas do mercado com qualidade”, conclui Del Roy.



Website: http://www.acotubo.com.br

