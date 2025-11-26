Instituto SECI participa de ação relacionada ao Criança Esperança

Um time de 100 crianças do projeto “Educação em Movimento”, do Instituto SECI, organização com sede em Santo André (SP), participou, no fim de outubro, de uma ação de visibilidade nacional ligada ao Criança Esperança. A turma, formada por meninos e meninas entre 5 e 12 anos, teve o desafio de enfrentar em campo o apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno, e os comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes como forma de chamar atenção para a importância do apoio às causas sociais.

Para o SECI, as tecnologias, políticas, estrutura, programação e consolidada atuação no terceiro setor levaram à escolha do Instituto para sediar a dinâmica. Já para as crianças, o dia foi de festa por estarem na mesma quadra que as figuras que eles acompanham pela televisão e pela internet.

Mesmo com os craques no campo, os meninos e meninas do Instituto SECI venceram o time do Globo Esporte por 3 a 2. O apresentador Fred Bruno destaca o quanto a diversão e competitividade guiaram o tempo juntos. “Eu, com certeza, saio daqui muito feliz. As crianças se divertiram, venceram; gostei de ver o quanto eles são competitivos. A principal lição que fica disso tudo é que o esporte pode mudar vidas mostrando o que é garra, determinação e trabalho em equipe”, disse.

Caio Ribeiro e Paulo Nunes já conheciam o trabalho do Instituto. “O projeto é fantástico e eu espero que daqui saiam grandes cidadãos e cidadãs, educados e capacitados para o mercado de trabalho, e que tenham uma boa base para correr atrás dos sonhos”, afirma Caio. “Tenho muito orgulho de estar aqui e nada é mais gratificante do que poder brincar com eles”, disse Paulo.

Projetos

“Educação em Movimento” é um projeto que combina aulas de reforço escolar personalizadas e práticas esportivas, como o futebol educacional, para criar uma experiência completa de desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, impactando positivamente o desempenho escolar, os hábitos de saúde, a inclusão feminina no esporte, a valorização da diversidade e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

O Criança Esperança é um projeto que completa 40 anos em 2025 e já impactou mais de 5 milhões de crianças e jovens em mais de 6 mil projetos em todo o país. “Participar de alguma forma do Criança Esperança por meio de um programa tão popular é um prazer, uma honra e também uma grande vitrine para demonstrar o poder de impacto da educação e do esporte juntos”, diz Guilherme Ferreira, presidente do Instituto SECI.