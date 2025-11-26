Planejar viagem com crianças inclui cuidados com documentos

Com a proximidade das férias escolares de fim de ano, este é o momento para começar o planejamento da próxima viagem em família. Entre os itens indispensáveis, a documentação das crianças e adolescentes exige atenção especial. Tanto em viagens nacionais quanto internacionais, existem regras específicas que, se não forem seguidas, podem impedir o embarque ou até mesmo a hospedagem no destino escolhido.

Para viagens ao exterior, é necessário que o passaporte de todos tenha validade mínima de seis meses a partir da data do voo. Quando o destino for na América do Sul, para países que integram ou são associados ao Mercosul, o embarque pode ser feito com o Registro Geral (RG) em bom estado de conservação e que tenha sido emitido há menos de dez anos. Além disso, alguns países exigem visto de entrada. Já em território nacional, crianças e adolescentes de até 15 anos devem apresentar certidão de nascimento ou documento oficial com foto, desde que contenha o nome dos pais ou responsáveis. Em qualquer situação, nacional ou internacional, se o menor estiver viajando sozinho ou apenas com um dos responsáveis, é obrigatória a apresentação de autorização do outro genitor com firma reconhecida em cartório.

Como uma forma de facilitar o planejamento dos viajantes, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) montou uma série com dicas sobre os documentos necessários para o embarque. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também produziu uma cartilha com as principais informações que os pais e responsáveis precisam para viagens ao exterior com crianças e adolescentes.

Junior Lins, diretor-executivo do Clube Bancorbrás, destaca que a ausência dos documentos obrigatórios impede o embarque e pode comprometer toda a programação familiar. “É importante que toda a família fique atenta aos itens essenciais antes da viagem”, afirma. Segundo ele, o planejamento prévio também permite montar um roteiro adequado para toda a família, com atrações, passeios e serviços que atendam desde as crianças até os adultos e idosos.



“A sugestão é procurar por programas que despertem interesse de alguma forma para todos e que sejam em locais que atendam à capacidade de mobilidade de todos que estão na viagem”, comenta. “Além disso, é indicado realizar as reservas e comprar os bilhetes para as atrações com antecedência; dessa forma, é possível conseguir bons descontos e até gratuidade”, explica.



Vacinas em dia

Outro aspecto essencial é o cumprimento de exigências sanitárias. Alguns destinos requerem apresentação do cartão de vacinação atualizado, inclusive com o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida visa prevenir a entrada de doenças que ainda não foram erradicadas em determinadas regiões. “É fundamental verificar as exigências do país de destino com antecedência. A vacinação preventiva e a documentação adequada garantem tranquilidade no embarque e segurança durante a estadia”, destaca o diretor.