Vaga Lume destaca o poder da leitura para a diversidade

O mês da Consciência Negra é um convite à reflexão sobre a importância da equidade racial, da diversidade e da valorização da cultura afro-brasileira. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela primeira vez desde 1991, a maioria da população brasileira se declara parda, totalizando 92,1 milhões de pessoas (45,3%), enquanto 10,2% se reconhecem como pretas. Juntas, essas identidades representam 55,5% da população do país.

Com esse olhar, a Vaga Lume, organização sem fins lucrativos que busca fortalecer a prática da leitura e promover o encontro entre os diferentes saberes de comunidades da Amazônia Legal, celebra a data com um conjunto de obras que integram o novo acervo das bibliotecas comunitárias. As histórias escolhidas ampliam o repertório dos leitores e abordam temas como ancestralidade, identidade, pertencimento e a força das mulheres negras, vozes que refletem a pluralidade do Brasil e dialogam com o cotidiano das crianças e jovens da região.

“É fundamental incentivar, desde cedo, as crianças a terem contato com elementos da cultura afro-brasileira. Mas, antes de tudo, é necessário construir caminhos que viabilizem o acesso à literatura com representatividade. É muito recente o movimento de pessoas negras com maior acesso a veículos de publicações, contando suas histórias pela sua perspectiva, sem necessariamente expressar em suas narrativas histórias de dor e sofrimento. Ao contrário, temos visto com grande expressividade livros cujos personagens são conhecidos por exibir seus cotidianos, características físicas de forma muito otimista e orgulhosa”, diz Danila Guedes, educadora da Vaga Lume.

Entre os destaques do acervo está “Terra”, de Yuri De Francco e Carol Fernandes (Companhia das Letrinhas), uma narrativa sobre a relação entre uma neta e sua avó, inspirada nas ceramistas do Vale do Jequitinhonha. O livro celebra a sabedoria ancestral e o poder das mãos que moldam histórias, afetos e futuros.

Em “O Maior Museu do Mundo”, de Caio Zero (Pulo do Gato), o leitor acompanha um menino em uma visita ao museu e descobre, junto a ele, que a arte e o território são espelhos de identidade. Entre pinturas, grafites e memórias, a obra propõe uma reflexão sobre o valor das experiências cotidianas que formam as pessoas.

Já “Cinderela do Rio”, de Mafuane Oliveira (Peirópolis), recria o clássico conto de fadas em um cenário tipicamente brasileiro. A protagonista, Mariazinha, menina nordestina marcada pela perda e pelo trabalho duro, encontra na esperança e na coragem o caminho para transformar o próprio destino — uma história de superação que une encantamento e crítica social.

O premiado “Preto é Lindo!”, de Ashley Bryan (Baião), convida o leitor a mergulhar na tradição oral africana. Inspirado em um conto da Zâmbia, o autor celebra a beleza, o ritmo e a dignidade do ser negro, em uma narrativa que exalta o preto como cor de potência e beleza.

Com olhar teórico e formativo, “Infâncias e Leituras – Presenças Negras e Indígenas na Literatura Infantil”, organizado por Márcia Licá (Pulo do Gato), reúne autores e pesquisadores como Sonia Rosa e Tiago Hakiy para refletir sobre o papel da representatividade na formação de leitores e mediadores de leitura. A obra, reconhecida com o selo “Altamente Recomendável” da FNLIJ, reforça a importância de construir uma literatura infantil que acolha a diversidade brasileira em todas as suas vozes.

Com mais de duas décadas de atuação, a Vaga Lume reafirma que ler é um ato de pertencimento, resistência e transformação. “É necessário que a leitura esteja presente, e não basta ter somente livros, e é necessário que sejam livros que reflitam a diversidade que se apresenta socialmente. Consideramos indispensável, por exemplo, ter escritos e imagens cujo efeito, quando chegar nas mãozinhas das crianças, seja espelho, isto é, que haja representatividade, e a literatura pode fazer parte do cotidiano das crianças em qualquer contexto. Ao celebrar o Mês da Consciência Negra, a organização renova seu compromisso em valorizar e fortalecer identidades e promover a equidade por meio da leitura. Que as histórias que constroem o Brasil sigam ecoando vivas nas páginas, nas bibliotecas de todo o Brasil e nas comunidades da Amazônia”, finaliza.