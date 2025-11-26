Cresce liderança das mulheres nas franqueadoras

Conforme o Boletim Mulheres no Mercado de Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, a representatividade feminina em cargos de liderança vem crescendo ao longo dos anos, ficando atualmente entre 37% e 40%.

Em se tratando de franquias, as mulheres também estão aumentando sua participação na liderança das franqueadoras. Um estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF) aponta alta neste índice de 19% para 29% no período analisado – sendo muitas destas líderes as criadoras das marcas.

Um dado do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indica que 66% dos brasileiros e brasileiras estão empreendendo por oportunidade e isso é importante. “Significa que ainda existe quem empreenda por necessidade, mas muitos porque realmente têm veia empreendedora”, diz Thais Kurita, advogada especializada em Franchising e Varejo, sócia do NPMP Advogados.

A administradora de empresas Gabrielle Bernardon, de Porto Alegre (RS), empreendeu por oportunidade. Sentindo dificuldade em escovar seus cabelos devido à falta de padronização dos salões de beleza, criou uma escovaria, a Blow Escova Inteligente, que lidera como franqueadora. A ideia do novo salão foi a de oferecer serviços com valores acessíveis, de forma que as mulheres não precisassem mais lavar ou escovar seus cabelos em casa. Em pouco tempo, a marca virou uma rede de franquias com mais de 40 unidades em diversos estados brasileiros. Gabrielle adotou recentemente uma tecnologia que permite às novas franquias automatizar 100% da recepção. “A ideia foi ampliar a lucratividade do negócio e eliminar um problema recorrente do setor, que é a falta de mão de obra, e já temos boa adesão da clientela”, destaca.

Assim como Gabrielle, Jéssica Hasegawa nunca pensou em trabalhar na área de beleza. Nascida em Belém (PA), ela viveu mais de 20 anos no Japão e, ao voltar ao Brasil, recebeu do marido a proposta de fazer a gestão de um salão de cabeleireiros. Com investimento em ações de divulgação e fidelização de clientes, em poucos meses, fez o faturamento negativo se reverter. Em oito anos, o Hasegawa Studio de Beleza se tornou a maior rede de salões multisserviços em Belém, com 11 lojas, entre próprias e franqueadas. O passo seguinte foi dado em 2025, quando Jéssica se mudou com a família para a capital paulista e abriu a primeira unidade de sua rede em São Paulo. A meta, agora, é levar a marca para todo o Brasil.

Ainda na área da beleza, a jovem empreendedora alagoana Júlia Vasconcellos, de 29 anos, deixou a carreira em publicidade para fundar sua própria marca de esmalteria, o Unhas Club. O resultado da unidade própria, instalada em Maceió, deu origem a duas franquias, uma em Arapiraca (AL) e outra em Otacílio Costa (SC). “A intenção do Unhas Club é se expandir para todo o Brasil, iniciando pelo Nordeste”, conta a franqueadora.

As mulheres lideram em áreas diversas. Patrícia Lira, natural de Cumaru, Pernambuco, abriu sua primeira loja física de vestuário feminino após muitos anos como vendedora de roupas de porta em porta. Mas veio a pandemia e as roupas deram lugar a acessórios — e as bijuterias vendiam cada vez mais. Patrícia, então, passou a investir na comercialização desse artigo e criou a Norah Acessórios. A expansão veio por meio de lojas próprias e, em 2024, com franquias. Atualmente, ela lidera uma rede com quatro lojas franqueadas e 13 próprias, sendo nove delas em Pernambuco e oito em São Paulo.

Por fim, na área de alimentação, Andréia Freitas empreendeu por necessidade. Ela criou a rede Bomdiqueijo, com oito lojas no Rio de Janeiro (RJ) em plena pandemia, após ficar desempregada e depender do auxílio emergencial do governo. O primeiro quiosque foi instalado no Terminal Gentileza, com recursos provenientes do seu FGTS, e a demanda por seus pães de queijo recheados fez com que ela pudesse abrir mais lojas, próprias e franqueadas, e se capitalizar para iniciar a expansão pelo Brasil. No começo de dezembro, a primeira franquia da Bomdiqueijo fora do Rio de Janeiro será inaugurada: São Paulo foi a capital escolhida e o movimentado bairro do Brás receberá uma loja.