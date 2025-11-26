Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Colpar Agro é eleita 8ª maior empresa agropecuária nacional

Performance no anuário da Globo Rural reforça posicionamento no setor, destaca José Roberto Colnaghi

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
26/11/2025 17:20

compartilhe

SIGA
x
Colpar Agro é eleita 8ª maior empresa agropecuária nacional
Colpar Agro é eleita 8ª maior empresa agropecuária nacional crédito: DINO

A Colpar Agro, empresa nacional que integra a holding Colpar Brasil, acaba de ser eleita a 8ª maior empresa do setor de produção agropecuária do país, segundo a 21ª edição do anuário “Melhores do Agronegócio”, produzido pela revista Globo Rural, em parceria com a Serasa Experian. A elaboração do ranking leva em conta indicadores financeiros (70%) e resultados socioambientais (30%) que, segundo José Roberto Colnaghi, acionista fundador e presidente do Conselho de Administração da Colpar Brasil, reconhecem o trabalho e atuação da holding no setor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A publicação lista as 500 principais empresas do agronegócio que atuam em 20 segmentos, escolhidas com base em dados financeiros e em aspectos sobre responsabilidade socioambiental. “É uma grande satisfação estar entre os melhores do agronegócio, sobretudo porque o ranking leva em conta a política de sustentabilidade das empresas”, comemora José Roberto Colnaghi.

“Desde a nossa criação, escolhemos o desenvolvimento sustentável do agronegócio aliado à alta tecnologia, entendendo que o progresso em nossa atuação só tem sentido na medida em que desenvolvemos as comunidades onde estamos inseridos e cuidamos do meio ambiente”, complementa o executivo.  

Fundada em 2014, a empresa conta com um total de 25 fazendas, sendo 17 de pecuária, 5 de lavoura e 3 de eucalipto. Desenvolve a pecuária, pastagem, confinamento e rebanho em 115 mil hectares de fazendas localizadas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Posiciona-se como uma das principais companhias do país na produção de proteína animal.

A holding Colpar Brasil soma quase 60 anos de história e impulsiona outras marcas em importantes segmentos brasileiros, além da Colpar Agro, sendo elas: Asperbras (Irrigação, Saneamento e Soluções para o Agronegócio), Bonolat (Laticínio e Envase), Abitte Urbanismo (Incorporação e Construção), Greenplac (Painéis de MDF de Eucalipto) e uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Nelly Jorge Colnaghi — ONG centralizadora de ações do grupo.

A premiação dos “Melhores do Agronegócio” aconteceu na última segunda-feira, dia 24 de novembro, em São Paulo, em cerimônia somente para convidados e imprensa.



Website: http://ecco.inf.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay