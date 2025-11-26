Colpar Agro é eleita 8ª maior empresa agropecuária nacional

A Colpar Agro, empresa nacional que integra a holding Colpar Brasil, acaba de ser eleita a 8ª maior empresa do setor de produção agropecuária do país, segundo a 21ª edição do anuário “Melhores do Agronegócio”, produzido pela revista Globo Rural, em parceria com a Serasa Experian. A elaboração do ranking leva em conta indicadores financeiros (70%) e resultados socioambientais (30%) que, segundo José Roberto Colnaghi, acionista fundador e presidente do Conselho de Administração da Colpar Brasil, reconhecem o trabalho e atuação da holding no setor.

A publicação lista as 500 principais empresas do agronegócio que atuam em 20 segmentos, escolhidas com base em dados financeiros e em aspectos sobre responsabilidade socioambiental. “É uma grande satisfação estar entre os melhores do agronegócio, sobretudo porque o ranking leva em conta a política de sustentabilidade das empresas”, comemora José Roberto Colnaghi.

“Desde a nossa criação, escolhemos o desenvolvimento sustentável do agronegócio aliado à alta tecnologia, entendendo que o progresso em nossa atuação só tem sentido na medida em que desenvolvemos as comunidades onde estamos inseridos e cuidamos do meio ambiente”, complementa o executivo.

Fundada em 2014, a empresa conta com um total de 25 fazendas, sendo 17 de pecuária, 5 de lavoura e 3 de eucalipto. Desenvolve a pecuária, pastagem, confinamento e rebanho em 115 mil hectares de fazendas localizadas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Posiciona-se como uma das principais companhias do país na produção de proteína animal.

A holding Colpar Brasil soma quase 60 anos de história e impulsiona outras marcas em importantes segmentos brasileiros, além da Colpar Agro, sendo elas: Asperbras (Irrigação, Saneamento e Soluções para o Agronegócio), Bonolat (Laticínio e Envase), Abitte Urbanismo (Incorporação e Construção), Greenplac (Painéis de MDF de Eucalipto) e uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Nelly Jorge Colnaghi — ONG centralizadora de ações do grupo.

A premiação dos “Melhores do Agronegócio” aconteceu na última segunda-feira, dia 24 de novembro, em São Paulo, em cerimônia somente para convidados e imprensa.