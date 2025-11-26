Italac lança campanha “Tá lá em casa” e inaugura nova fase

A Italac, marca de lácteos mais comprada do Brasil, lançou em 16 de novembro sua nova campanha institucional, “Italac tá lá em casa”, exibida pela primeira vez no intervalo do Fantástico, na TV Globo. A iniciativa marca o início de uma nova etapa na estratégia de comunicação da empresa, com foco em reforçar lembrança, proximidade e preferência entre os consumidores.

Criada pela agência Galeria, a campanha apresenta situações do cotidiano em que os produtos Italac fazem parte da rotina das famílias brasileiras. O filme é narrado e protagonizado pela atriz Taís Araújo, que mostra momentos simples do dia a dia — como o café da manhã, a preparação de receitas e pequenas pausas — destacando a presença natural da marca nesses cenários.

A peça utiliza uma linguagem e elementos visuais que buscam conectar afeto, criatividade e sustentabilidade. Crianças são vistas transformando embalagens vazias da Italac em construções lúdicas, reforçando a ideia de que a marca está presente nos lares não apenas como produto, mas como parte da vivência familiar.

Segundo Alexandre Teixeira, Diretor de Marketing da Italac, o objetivo da campanha é ampliar a percepção da marca para além da liderança em vendas. “A Italac já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Nosso desafio agora é agregar significado a essa presença e fortalecer a conexão emocional com as famílias”.

Taís Araújo, que é embaixadora da marca há quase uma década, destaca que a campanha representa autenticidade e proximidade. “A Italac tem essa característica de estar por perto e fazer parte do que é simples, cotidiano e verdadeiro. É isso que torna a parceria tão especial”.

Evolução do jingle



O conceito “Italac tá lá em casa” atualiza o tradicional jingle “Italac tá lá”, preservando sua sonoridade, mas ampliando seu sentido para reforçar pertencimento. A trilha sonora, aliada à narrativa emocional, consolida a proposta de aproximar ainda mais a marca das experiências das pessoas.

De acordo com Silvio Amorim, diretor-executivo de criação da GALERIA.ag, o roteiro explora a presença do produto de maneira visual e simbólica. “Ao mostrar crianças construindo uma casa com embalagens da Italac, reforçamos o vínculo afetivo entre a marca e as famílias brasileiras”.

Plano de mídia e desdobramentos



A campanha conta com veiculação multicanal, incluindo TV aberta, plataformas digitais (TikTok, Instagram e YouTube/Google Ads) e mídia OOH em praças estratégicas como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Na capital paulista, painéis estão instalados em estações de grande circulação, entre elas Sé, Luz, Paulista e Vila Olímpia.

Além do filme principal de 60 segundos, foram produzidas versões de 15 e 30 segundos. A partir de 2026, a campanha ganha novos desdobramentos com filmes de dez segundos voltados à linha de leites Italac, incluindo as versões desnatado, zero lactose e ProPlay. A comunicação segue no ar até o fim de dezembro, com reforços digitais e OOH previstos para 2026.