TelevisaUnivision anuncia novo contrato de distribuição plurianual com YouTube TV
compartilheSIGA
TelevisaUnivision, empresa líder mundial em mídia de língua espanhola, anunciou hoje um novo contrato plurianual para distribuição no YouTube TV. A parceria ampliada inclui a distribuição dos canais da TelevisaUnivision nos EUA - Univision, UNIMÁS, TUDN e Galavisión - nos planos Básico e Espanhol do YouTube TV. Além disto, o canal ViX será oferecido nos Canais Primetime do YouTube e, pela primeira vez, o YouTube irá ampliar seu produto Canais Primetime ao México. A parceria também amplia a cooperação da TelevisaUnivision com o YouTube mediante novas iniciativas que irão levar seu conteúdo exclusivo a um público mais amplo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Estamos animados por termos chegado a um acordo que reintegra a Univision ao YouTube TV, garantindo que milhões de hispânicos possam acessar as notícias, esportes e entretenimento que lhes interessam e nos quais confiam há mais de 70 anos", disse Daniel Alegre, Diretor Executivo da TelevisaUnivision. "Este contrato reconhece o papel essencial que nosso conteúdo desempenha no dia a dia de nossos telespectadores,àmedida que cumprimos nossa missão de refletir a voz dos hispânicos. Estamos na expectativa de atender novamente os assinantes do YouTube TV."
Sobre a TelevisaUnivision
A TelevisaUnivision é a maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Com a maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a principal produtora de conteúdo original em espanhol nos segmentos de notícias, esportes e entretenimento. Esse conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, além de um portfólio de 38 redes de TV a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA, com 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de streaming em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251126586130/pt/
Contato:
Contato para mídia
Alyssa Bernstein, Vice-Presidente Sênior de Comunicação Corporativa
abernstein@televisaunivision.com
Fonte: BUSINESS WIRE