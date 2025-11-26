Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI

A participação da Knewin em dois dos principais eventos internacionais de inteligência artificial — o NVIDIA GTC e o Oracle AI World, realizados em outubro nos Estados Unidos — reforça o avanço da empresa na adoção de IA generativa e sua liderança em tecnologia aplicada à reputação corporativa. As imersões em Washington DC e Las Vegas também impulsionam a preparação para o webinar “De Dados a Decisões — Como o Knewin AI impulsiona resultados reputacionais”, que será realizado em 3 de dezembro, às 14h, com participação de Lucas dos Santos (CEO), Fabiano Duarte Beppler (Co-founder e CTO) e Jaqueline Jurkovich (Supervisora Comercial).

Lucas, Fabiano e Jaqueline farão parte da apresentação que mostrará, na prática, como o Knewin AI evoluiu desde seu lançamento em junho de 2025, trazendo uma nova visão sobre o papel da inteligência artificial na comunicação e na reputação corporativa.

Representando a Knewin nos eventos internacionais, Lucas dos Santos e Fabiano Duarte Beppler participaram de conteúdos conduzidos por nomes como Jensen Huang, fundador da NVIDIA, e Larry Ellison, fundador da Oracle. Para Fabiano, a participação nos dois encontros reforça o compromisso da empresa em acompanhar o que há de mais avançado na área.

Segundo ele, “a presença da Knewin em dois dos principais eventos de IA do mundo mostra a dimensão das nossas ações em trazer para a empresa e, principalmente, para nossos clientes, o que há de mais moderno dessa tecnologia. Lucas (CEO) e eu (CTO), ambos fundadores da Knewin, estivemos presentes no Oracle AI World (Las Vegas) e NVIDIA GTC (Washington DC) agora em outubro.”

Fabiano destaca que eles tiveram acesso direto às discussões mais estratégicas do setor:

“Tivemos a oportunidade de participar das palestras do Larry Ellison, fundador da Oracle, e Jensen Huang, fundador da NVIDIA, entre outras tantas palestras sobre como empresas globais estão definindo o presente e futuro da IA.”

A imersão reforçou uma convicção importante para a liderança da Knewin — a de que a IA será parte central de todas as operações, incluindo comunicação e reputação. Como explica o CTO:

“Ficou claro para nós que IA é uma tecnologia que está entrando em nossas vidas em todas as áreas que pudermos imaginar. Na Knewin, não é diferente. Estamos acelerando o uso de IA em nossos processos de negócio em toda a empresa com o objetivo maior de entregar ainda mais valor para nossos clientes.”

Essa visão também está alinhada com o trabalho conduzido por Jaqueline Jurkovich, Supervisora Comercial da Knewin, que atua diretamente com clientes em suas estratégias de reputação. O reforço da IA nas soluções da empresa impacta diretamente o trabalho consultivo realizado pela equipe comercial e de atendimento.

Fabiano ressalta ainda que a Knewin está preparada para liderar esse movimento:

“IA traz uma mudança de paradigma onde várias ações do nosso dia a dia estão sendo repensadas, aperfeiçoadas. Voltamos com mais energia e com a certeza de que a Knewin deve liderar o uso de IA para o setor de gestão de reputação corporativa, afinal somos a empresa com a maior cobertura de conteúdo noticioso da América Latina.”

Em um ambiente no qual a opinião pública se forma em múltiplos canais, a escuta ativa precisa ser ampla, contínua e integrada. A reputação de uma marca é construída — e impactada — em notícias, rádio, TV, fóruns, espaços digitais e, principalmente, redes sociais. De acordo com o relatório Digital 2025 (We Are Social + Meltwater), mais de 5 bilhões de pessoas utilizam mídias sociais no mundo — mais de 60% da população mundial — e no Brasil, esse índice ultrapassa 85% dos internautas, reforçando a necessidade de incluir essas plataformas nas estratégias de comunicação e inteligência de dados. É nesse contexto que a atualização do Knewin AI ganha relevância: permitir que marcas compreendam, em tempo real, como narrativas se formam e se desdobram entre imprensa e conversação social.

Webinar em 3 de dezembro apresentará nova fase do Knewin AI

Lançado em junho de 2025, o Knewin AI passa agora a integrar coleta e análise de redes sociais, consolidando uma visão reputacional multicanal — que já abrangia rádio, TV, impresso e digital. No webinar do dia 3 de dezembro, Lucas, Fabiano e Jaqueline apresentarão, de forma integrada, como a inteligência artificial transforma dados dispersos em decisões estratégicas e insights aplicáveis.

Com a participação dos três executivos, o evento unirá visão estratégica, profundidade tecnológica e perspectiva prática de aplicação junto ao mercado.

Serviço

Webinar — “De Dados a Decisões: Como o Knewin AI impulsiona resultados reputacionais”

Data e hora: 03 de dezembro, às 14h

Investimento: gratuito

Inscrição: https://www.knewin.com/webinar/knewin-ai-de-dados-a-decisoes/

Sobre a Knewin

Fundada em 2011, a Knewin é um ecossistema completo para gestão de reputação empresarial, com soluções para monitoramento de mídia, gestão de reputação, benchmarking competitivo, tendências do setor, gestão de crise, PR estratégico e divulgação de notícias. Com a maior cobertura de conteúdo jornalístico da América Latina, a empresa avança agora para uma nova era com o Knewin AI, ampliando o uso de inteligência artificial generativa para apoiar decisões estratégicas com mais precisão, contexto e velocidade.

