GLORY adquire ações restantes do Acrelec Group

Glory Global Solutions (International) Ltd, uma subsidiária integral da GLORY Ltd. [TYO:6457], anunciou a aquisição das ações remanescentes do Acrelec Group SAS .

A Acrelec é uma empresa multinacional de tecnologia com foco em reinventar a experiência do cliente para marcas de restaurantes e varejo. Ao aproveitar décadas de experiência em software, hardware e serviços, a empresa desenvolve e integra novas plataformas que incrementam a interação com o cliente, otimizam a eficiência e aperfeiçoam as operações. Com mais de 120.000 instalações em mais de 70 países, a Acrelec conta com muitas das megamarcas de restaurantes mais conhecidas do mundo entre seus clientes.

Anunciamos que Jalel Souissi deixou o Acrelec Group após concluir a recente aquisição de ações. Jalel Souissi desempenhou um papel essencial no desenvolvimento e sucesso da Acrelec, atuando como Cofundador e Co-Diretor Executivo ao longo dos anos. Sua visão, paixão e dedicação foram cruciais para transformar a Acrelec em uma líder mundial em soluções tecnológicas para marcas de restaurantes e varejo.

Em nome de toda a equipe da Glory e da Acrelec, expressamos nossos sinceros agradecimentos a Jalel Souissi por sua excepcional dedicação e incansáveis esforços ??em impulsionar a trajetória da empresa. Desejamos a Jalel muito sucesso em seus futuros projetos.

Ao falar sobre o investimento, Toshimitsu Yoshinari, Presidente da Divisão Internacional da Glory, disse: "Desde nosso investimento inicial na Acrelec em 2020, as duas organizações vêm trabalhando em estreita cooperação para levar o valor combinado de nossas soluções a restaurantes ao redor do mundo. A Glory reconhece as contínuas oportunidades de crescimento no setor de alimentos e bebidas; assim, este é o momento certo para dar o próximo passo e integrar plenamente a Acrelec ao Glory Group."

Sobre a GLORY

Como líder mundial em soluções de tecnologia monetária, oferecemos aos setores financeiro, varejista, de centros de processamento de dinheiro em espécie e de jogos eletrônicos, a confiança de que seu dinheiro está protegido e sempre trabalhando para ajudar a realizar negócios mais sólidos.

Nossas tecnologias de automação monetária e serviços de engenharia de processos ajudam empresas em mais de 100 países a otimizar o manuseio, a movimentação e a gestão de dinheiro. Embora atuemos a nível mundial, nos envolvemos pessoalmente com cada cliente para enfrentar seus desafios e alvos específicos, ao melhorar a eficiência de pessoal, reduzir custos operacionais e possibilitar uma experiência mais gratificante ao cliente.

Com mais de 11.000 profissionais ao redor do mundo e instalações dedicadas de P&D e fabricação, a GLORY tem por base uma rica herança de quase cem anos, com foco no cliente e impulsionada pela tecnologia.

Para mais informações, acesse www.glory-global.com.

