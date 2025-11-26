BeeFood participa da imersão Escala Food em Sorocaba

Nos dias 03 e 04 de novembro, a BeeFood marcou presença como patrocinadora na imersão Escala Food, realizada em Sorocaba (SP). A participação ocorreu a partir de uma aproximação entre a BeeFood e a InFull Delivery, organizadora do encontro.

Rafael Muscari, CEO da BeeFood, afirma que o convite foi feito por Joyce Guabiraba, CEO da InFull. Segundo ele, a decisão de apoiar a imersão levou em conta o crescimento do setor gastronômico em Sorocaba e o interesse da empresa em acompanhar iniciativas locais voltadas ao segmento.

“A BeeFood acredita que o conhecimento coletivo e a troca de experiências são os motores da inovação. Apoiar o Escala Food foi uma forma de contribuir para a profissionalização do setor, aproximando tecnologia, gestão e marketing dos donos de restaurantes que querem crescer com base em dados e automação”, explica.

De acordo com Muscari, o Escala Food também permitiu reforçar a percepção da BeeFood como uma plataforma parceira dos empreendedores. “Nossa presença física e o contato direto com donos de restaurantes mostraram na prática como o sistema simplifica a rotina, integra canais de venda e oferece suporte humano, fortalecendo nossa reputação como marca client first”, destaca.

Entre os principais insights levados pela equipe da BeeFood estão tendências em marketing digital para delivery, uso de inteligência artificial na gestão e estratégias de fidelização. “Também reforçamos a importância de integrar tecnologia e relacionamento humano: o evento mostrou que as melhores ferramentas são aquelas que economizam tempo sem perder o toque pessoal”, acrescenta.

As interações durante a imersão contribuíram ainda para ampliar a visão de mercado da equipe e ajustar o produto às necessidades reais dos restaurantes. “Conversas com consultores, gestores e outros fornecedores inspiraram novas funcionalidades e parcerias, especialmente nas áreas de automação de atendimento e análise de desempenho”, afirma.

Crescimento do setor reforça relevância de iniciativas de capacitação

Em abril, o setor de serviços de alimentação, predominantemente composto por restaurantes e bares, registrou um avanço de 5,3% no país. O resultado marca o 18º mês seguido de crescimento e supera o ritmo observado no mesmo período de 2024, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE divulgada no ANR Brasil.

Para Muscari, eventos como o Escala Food são fundamentais para educar o mercado, acelerar a adoção de tecnologias e demonstrar que a transformação digital está ao alcance dos empreendedores. “Esse tipo de encontro reúne conhecimento, networking e inovação, pilares essenciais para o crescimento sustentável do setor”, avalia.

Além da participação em eventos, a BeeFood tem investido em iniciativas de comarketing, parcerias com consultores gastronômicos e colaborações com empresas complementares, como fornecedores de totens e sistemas de roteirização. “Nosso objetivo é construir um ecossistema conectado, no qual todos possam evoluir juntos”, conclui.

