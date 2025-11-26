Baratão integra cartões Pluxee e VR ao pagamento digital

A Baratão Combustíveis anunciou uma nova parceria com os cartões de abastecimento Pluxee e VR, com o objetivo de ampliar as opções de pagamento e oferecer mais praticidade para motoristas e empresas no momento de abastecer.



A integração permite que usuários utilizem seus benefícios corporativos de vale-combustível diretamente na plataforma, sem necessidade de reembolsos ou processos manuais.



“Queremos oferecer mais comodidade, economia e liberdade: o motorista pode pagar pelo combustível via app usando o saldo do cartão Pluxee ou VR, de forma 100% digital”, afirma Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão.



Segundo o profissional, a iniciativa impulsiona o crescimento da plataforma, atraindo tanto quem já recebe auxílio-combustível, quanto novos usuários interessados em descontos e facilidades. A parceria foi pensada para tornar o abastecimento mais acessível, conectando os benefícios corporativos diretamente ao posto por meio do aplicativo da Baratão.



O especialista ressalta que a integração das novas formas de pagamento pode tornar a experiência do usuário mais rápida e segura. “O motorista pode ganhar conveniência: não precisa se preocupar em carregar dinheiro ou cartões físicos específicos para abastecer, pois basta adicionar seu cartão Pluxee ou VR no app”, acrescenta.



No momento do abastecimento, o pagamento é feito digitalmente pelo aplicativo, sem burocracia adicional, com o saldo sendo debitado automaticamente. O usuário localiza um posto parceiro pelo Baratão, abastece com desconto e paga pelo celular em poucos cliques.



Além disso, a integração pode melhorar o controle financeiro, conforme Fiorillo explica, pois o usuário consegue acompanhar pelo app quanto do benefício já foi utilizado, recebendo comprovantes digitais com total transparência dos gastos.



“A jornada de abastecimento pode se tornar mais fluida e inteligente, já que unifica economia com facilidade de pagamento (uso do vale-combustível), proporcionando uma satisfação maior para motoristas e gestores de frotas”, afirma.

Digitalização dos benefícios impulsiona novas soluções

A parceria entre a Baratão e os cartões de abastecimento acompanha o movimento de digitalização dos benefícios, tendência que ganha força no Brasil e no exterior. Antes, benefícios como vale-alimentação, refeição ou combustível eram amplamente associados a documentos em papel, vouchers físicos ou uso restrito a estabelecimentos específicos.



“O funcionário que antes precisava apresentar um cartão físico no posto agora resolve tudo pelo smartphone, de forma online e instantânea. Essa evolução não acontece isoladamente: é parte de uma tendência maior em que benefícios se tornam mais flexíveis e tecnológicos, acompanhando o estilo de vida moderno. A Pluxee e a VR, por exemplo, oferecem aplicativos próprios e soluções móveis, e o que fizemos foi conectar esses benefícios a um ecossistema digital de mobilidade”, explica o CMO.

Ricardo Fiorillo também destaca que a Baratão é um dos primeiros aplicativos do país a aceitar um vale-combustível (VR) diretamente no pagamento online. “Estamos mostrando como a tecnologia pode expandir o alcance dos benefícios corporativos: aquilo que antes era um auxílio restrito agora se integra à rotina digital do usuário”, comemora.

Desafios técnicos e regulatórios para viabilizar a novidade

A implementação da integração exigiu superar desafios técnicos e atender a requisitos regulatórios específicos, conforme Fiorillo relata. Foi necessário conectar a plataforma da empresa aos sistemas da Pluxee e da VR, buscando garantir transações em tempo real e com confiabilidade.



O processo envolveu o desenvolvimento de APIs e protocolos para autorizar pagamentos de vale-combustível via app, com criptografia e proteção dos dados sensíveis dos usuários.



“Também tivemos que adaptar nosso aplicativo para reconhecer e gerenciar diferentes tipos de cartões de benefício, incluindo validações de saldo e limites, de modo que a experiência fosse transparente. Do ponto de vista regulatório, trabalhamos em conformidade com as normas que regem os benefícios corporativos e meios de pagamento no Brasil”, enfatiza.

Outro ponto destacado por Fiorillo é o cuidado em assegurar que o vale-combustível seja utilizado exclusivamente para sua finalidade, em conformidade com normas fiscais e trabalhistas. Para isso, foi necessário obter homologações e firmar acordos com as empresas de benefícios, com objetivo de que o Baratão estivesse apto a aceitar os cartões de forma digital. Toda a operação também seguiu as diretrizes do Banco Central e de outros órgãos reguladores.



Segundo o CMO, o avanço só foi possível graças ao trabalho conjunto das equipes de tecnologia, produto e compliance, que atuaram para superar barreiras e implementar a solução de forma responsável.



Agora, o objetivo da marca é expandir para outros benefícios e plataformas alinhadas às necessidades dos usuários. A visão da Baratão é tornar-se um hub completo de soluções voltadas a abastecimento e economia para motoristas. A empresa monitora constantemente novas possibilidades de parceria que agreguem valor, o que inclui outros cartões de benefício combustível disponíveis no mercado, permitindo que usuários de diferentes bandeiras também possam pagar pelo app.

“Também estamos de olho em benefícios corporativos emergentes e carteiras digitais: se há alguma plataforma ou programa que ajude o usuário a economizar ou tornar o ato de abastecer mais simples, queremos tê-lo dentro do nosso ecossistema”, informa Ricardo Fiorillo.

