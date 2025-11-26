TomTicket amplia integrações e reforça estratégia omnichannel

A TomTicket, plataforma especializada em atendimento omnichannel, anuncia a ampliação de suas integrações com canais e sistemas corporativos, reforçando a proposta de entregar uma experiência unificada e personalizada para empresas de todos os portes. A empresa amplia constantemente sua estrutura de conexão com WhatsApp, Messenger, e-mail corporativo, além de ferramentas complementares como APIs, webhooks, campos personalizados e domínios próprios.



A proposta é permitir que cada negócio configure sua operação de atendimento de acordo com seus processos internos e necessidades estratégicas. Na prática, todos os canais conectados são transformados em chamados dentro de um único painel, com histórico unificado, automações e métricas consolidadas, facilitando o trabalho das equipes e a visão gerencial.

A sócia-diretora da TomTicket, Karen Willers, diz que as integrações são hoje o elemento central da estratégia da companhia. “As integrações são o coração da estratégia omnichannel da TomTicket. Elas garantem que diferentes canais e sistemas trabalhem de forma sincronizada, oferecendo ao cliente uma experiência fluida, sem interrupções”, afirma.

De acordo com Karen, o investimento nessas integrações responde às principais dores das empresas: gestão de múltiplos canais, perda de histórico e processos fragmentados. “Centralizar toda a comunicação em um só lugar traz agilidade, rastreabilidade e padronização ao atendimento. Esse é um dos fatores que diferencia a TomTicket no mercado”, destaca.

Novidades no ecossistema

Entre os lançamentos recentes, a TomTicket disponibilizou o recurso de Kanban, desenvolvido para facilitar o uso de métodos ágeis. Totalmente integrado ao ecossistema da plataforma, ele permite organizar chamados de forma visual, acompanhar o fluxo de trabalho em tempo real e identificar gargalos com mais precisão.

Os benefícios incluem redução no tempo médio de resolução, distribuição mais equilibrada das tarefas e maior visibilidade sobre o andamento das demandas.

Para apoiar empresas que estão em processo de digitalização ou ampliando suas operações, a TomTicket oferece onboarding, treinamentos personalizados e acompanhamento próximo durante a implementação. O objetivo é garantir o uso pleno das funcionalidades e proporcionar autonomia aos clientes.

Transformação com integrações

Antes de utilizar as integrações da TomTicket, a empresa Link2Go não conseguia mensurar acionamentos feitos por canais externos como WhatsApp, Teams e e-mail. Essa limitação dificultava identificar pontos de melhoria e compreender o fluxo real das demandas.

Com as integrações de WhatsApp, Messenger e e-mail corporativo, os chamados passaram a ser abertos automaticamente, eliminando a necessidade de que o cliente criasse tickets manualmente. O processo tornou-se mais natural e eficiente tanto para quem solicita suporte quanto para quem atende.

A adoção de APIs, campos personalizados e webhooks permitiu à Link2Go desenvolver um BI totalmente integrado ao TomTicket, oferecendo informações estratégicas para a diretoria. Com isso, as equipes N1 e N2 ganharam mais clareza sobre cada etapa da operação, facilitando análises, tomada de decisão e definição de planos de ação.

Segundo o gerente da Link2Go, Jhonatan Ranielli, as melhorias proporcionaram um atendimento mais ágil, mensurável e orientado por dados, elevando a qualidade das entregas e reforçando o relacionamento com os clientes.