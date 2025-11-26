Bom Dia RH aborda remuneração descomplicada no último evento da ABRH-PR do ano

Líderes, gestores de Recursos Humanos e profissionais de desenvolvimento têm um encontro marcado para discutir um dos temas mais cruciais e, muitas vezes, complexos da gestão moderna: a remuneração. No dia 5 de dezembro (sexta-feira), das 8h30 às 11h, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), campus da Indústria, sediará o evento “Bom Dia RH - Remuneração descomplicada: o novo diferencial na atração de talentos”, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR).

Para abordar o assunto, foram convidados os especialistas em remuneração estratégica Augusto Rompkowski e Raul Zanon da Rocha Netto. No Bom Dia RH, eles irão lançar o livro "Remuneração Descomplicada", que aborda a remuneração de uma forma disruptiva. O encontro será conduzido pela psicóloga e consultora Jaqueline Becker.

O foco do evento será apresentar uma metodologia simples e acessível que desmistifique a remuneração, um território historicamente tratado como técnico e inacessível, conforme afirma Raul Zanon. “O ponto central do evento é que falemos brevemente sobre a metodologia e como essa metodologia vai descomplicar a remuneração, deixando esse assunto um pouco mais leve para as organizações”.

Segundo Augusto Rompkowski, a simplificação não significa perda de rigor. “O debate abordará como simplificar a remuneração nas empresas modernas sem comprometer a justiça interna, a previsibilidade e a coerência com o novo mundo do trabalho. É um convite para quem acredita que a simplicidade é inteligência aplicada e que o RH deve assumir um papel mais estratégico e protagonista”.

Raul Zanon acentua que “descomplicar a remuneração é possível, não é necessária uma estrutura com uma série de contas, cálculos e processos. É viável remuneração organizada e de uma forma simples”.

Serviço:



Bom Dia RH - Remuneração descomplicada: o novo diferencial na atração de talentos

Data: 05/12 (sexta-feira), das 8h30 às 11h

Local: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) – Campus da Indústria

Endereço: Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico – Curitiba - PR

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Inscrições: link