Modon Holding anuncia investimento estratégico na Wellington Lifestyle Partners, expandindo seu portfólio mundial no desenvolvimento de destinos de estilo de vida de luxo

Modon Holding P.S.C (Modon) com sede em Abu Dhabi anunciou hoje um investimento estratégico na Wellington Lifestyle Partners (WLP), que integra um consórcio de investidores já existentes na empresa.

Aerial shot of Wellington International (Photo: AETOSWire)

O investimento da Modon dará suporte ao desenvolvimento a longo prazo do parque de exposições equestre Wellington International e irá viabilizar um emblemático empreendimento imobiliário de alto luxo, com residências de alto padrão, um hotel butique, um centro comercial e um campo de golfe de campeonatos em Wellington, Flórida, um ícone internacional do esporte equestre. Este investimento marca a primeira participação direta da Modon em um empreendimento direcionado ao setor equestre nos EUA, ao complementar seu portfólio mundial existente e reforçar sua estratégia de parceria com organizações internacionais líderes, a fim de expandir sua presença em empreendimentos de destinos de alto luxo. A parceria consolida ainda mais a posição da Modon como investidora mundialmente reconhecida em projetos imobiliários e de estilo de vida de grande escala e alto valor.

Com este investimento, a Modon se une ao grupo de investidores e operadores da WLP para avançar com um portfólio diversificado de destinos de estilo de vida e esportes. O portfólio inclui o parque de exposições Wellington International de renome mundial; The Wanderers Club, um clube de campo privado voltado a famílias, que oferece golfe, tênis, natação e restaurantes; The Wellington, um novo condomínio residencial privado com 253 residências de alto padrão, com inauguração prevista para 2028, e um campo de golfe de nível profissional projetado por David McLay Kidd; bem como um centro comercial de estilo de vida planejado, com um hotel butique de luxo, residências, lojas, escritórios e restaurantes. Juntos, estes ativos formam um plano diretor a longo prazo para consolidar a posição de Wellington como a capital internacional do esporte equestre e da vida de luxo.

O investimento também inclui um contrato de licenciamento estratégico que permiteàModon usar a marca e a propriedade intelectual da Wellington International em diversos mercados estratégicos importantes para apoiar o desenvolvimento de futuros destinos de estilo de vida e comunitários. Como parte do contrato, a Modon também irá se converter em uma das principais patrocinadoras do Winter Equestrian Festival e do Adequan® Global Dressage Festival (AGDF), as maiores e mais antigas competições de hipismo clássico e adestramento do mundo, que atraem mais de 250.000 espectadores e expositores a cada ano.

Sua Excelência, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Presidente da Modon Holding, disse: "Este investimento estratégico reflete a ambição da Modon de investir junto com parceiros de classe mundial, que compartilham nossa visão de excelência no desenvolvimento de destinos. A Wellington Lifestyle Partners representa uma cooperação exclusiva que reúne experiência em imóveis, equitação, hotelaria e comunidades direcionadas ao esporte. Ao expandir nossa atuação nos EUA, impulsionamos o papel da Modon em criar destinos sustentáveis ??que incorporam qualidade, inovação e conexão cultural."

Bill O’Regan, Diretor Executivo do Grupo Modon Holding, acrescentou: "Nossa parceria com a Wellington Lifestyle Partners se alinhaàestratégia da Modon de desenvolver destinos de estilo de vida integrados que combinem comunidade, esporte e hospitalidade. O Wellington International é reconhecido a nível mundial por sua excelência equestre, e esta cooperação oferece uma valiosa oportunidade de troca de conhecimentos em operações, planejamento diretor e design. Ela complementa nosso portfólio na Hudayriyat Island, Ras El Hekma e La Zagaleta, reforçando o compromisso da Modon em proporcionar destinos transformadores e de classe mundial."

Mark Bellissimo, Fundador da Wellington Lifestyle Partners, disse: "A incorporação da Modon HoldingàWellington Lifestyle Partners reúne uma combinação excepcional de conhecimentos. Com a experiência de classe mundial da Modon no desenvolvimento de destinos, a liderança de Doug McMahon e da NEXUS em desenvolver comunidades de luxo, e do especialista em cavalos, Murray Kessler, como Diretor Executivo da Wellington International, estamos em uma posição única de acelerar nossa visão de definir um novo padrão de qualidade para um destino de estilo de vida equestre aqui em Wellington."

Sobre a Modon

A Modon é uma holding internacional com sede em Abu Dhabi, EAU, e cotada na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). Estamos na vanguarda da inovação urbana, criando projetos e experiências icônicas que superam continuamente as expectativas. Nossos principais setores de atuação incluem imobiliário, hotelaria, gestão de ativos, investimentos, eventos e turismo. Nossa meta é agregar valor sustentável a longo prazo, ao estabelecer as bases para uma vida inteligente e conectada.

Sobre a Wellington Lifestyle Partners

Com sede em Wellington, a Wellington Lifestyle Partners (WLP) conta com o respaldo de investidores privados, como Mark Bellissimo, Lisa Lourie, Roger Smith, Jeff Skoll, Mike Smith e NEXUS Luxury Collection, sendo uma empresa de gestão imobiliária, hoteleira e esportiva dedicadaàexcelência. Liderada pelo Diretor Executivo Douglas McMahon, e pela Presidente Paige Nuñez, a WLP administra um portfólio que inclui o novo condomínio residencial privado The Wellington, o parque de exposiões Wellington International, o The Wanderers Club e um charmoso centro comercial com um hotel butique de luxo, residências, lojas, escritórios e restaurantes. A WLP está comprometida em investir em Wellington para as futuras gerações e em consolidar sua posição como o principal destino de esportes equestres do mundo. www.wlpfl.com

Sobre a Wellington International

Fundada em 1974, a Wellington International ocupa mais de 80 hectares no centro de Wellington, Flórida, sendo mundialmente reconhecida como um destino equestre de primeiro nível. A cada ano, atrai cavaleiros e visitantes de todos os 50 estados dos EUA e de mais de 55 países, organizando competições e eventos de classe internacional ao longo do ano. O local combina arenas e instalações equestres de última geração com hospitalidade VIP, opções gastronômicas e lojas, com uma contribuição anual de mais de US$ 500 milhõesàeconomia do condado de Palm Beach através do turismo, geração de empregos e investimentos internacionais.

