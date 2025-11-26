Mercado de segurança eletrônica cresce com franquias e IA

O mercado de segurança eletrônica no Brasil continua sua expansão, impulsionado pela crescente demanda por soluções de proteção para residências e empresas. Segundo Pedro Falci, diretor de negócios da Emive Franquias, do Grupo Emive & Co., a evolução das tecnologias de monitoramento e controle de acesso tem sido um dos principais motores desse crescimento, criando oportunidades para empreendedores interessados em investir nesse setor.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias no Brasil alcançou R$ 287,16 bilhões em 12 meses encerrados em junho de 2025, com um aumento de 14,4% em relação ao período anterior.

Já a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) informou que o setor de segurança eletrônica no Brasil gerou R$ 14 bilhões em 2024, com um crescimento de 16,1% em relação ao ano anterior. Segundo Falci, esse crescimento reflete a crescente preocupação com a proteção de ativos, o que tem gerado uma demanda por soluções mais sofisticadas, como câmeras inteligentes e sistemas de monitoramento remoto. "A evolução tecnológica tem desempenhado um papel fundamental nesse crescimento, oferecendo aos consumidores soluções mais eficientes e precisas", afirma o especialista.

Falci destaca que o modelo de franquia tem se mostrado uma opção acessível para quem deseja ingressar no mercado de segurança eletrônica. "As franquias oferecem aos empreendedores a possibilidade de atuar em um mercado com demanda crescente, mas com o suporte de um modelo de negócios estruturado, o que reduz o risco de operação", afirma Falci.

Além disso, muitas franquias no setor de segurança eletrônica oferecem a possibilidade de operar de forma home-based, o que permite reduzir os custos fixos e oferecer maior flexibilidade geográfica. "Esse modelo tem atraído investidores que buscam maior liberdade para operar e expandir suas atividades sem os custos elevados de um local físico fixo", explica o diretor. Com a demanda crescente por soluções de segurança e a evolução tecnológica no setor, ele acredita que as franquias são uma opção sólida para empreendedores.

Inteligência Artificial e inovação no setor

A Inteligência Artificial (IA) é um dos maiores avanços tecnológicos que, segundo Falci, está transformando o setor de segurança eletrônica. Segundo a ABESE, em apenas um ano, o uso da IA abarcada em soluções de segurança eletrônica cresceu de 54% para 64,3%.

"A IA tem sido aplicada em câmeras e sensores inteligentes, permitindo que os sistemas de monitoramento façam a análise de dados em tempo real, oferecendo uma resposta mais rápida e precisa a incidentes", afirma Falci.

Ele também observa que a IA está sendo incorporada a sistemas de automação predial, contribuindo para aumentar a eficiência operacional. "Com a IA, os franqueados conseguem oferecer um serviço mais ágil e eficaz, o que representa uma vantagem competitiva no setor", afirma o especialista.

Falci vê um futuro promissor para o setor de segurança eletrônica no Brasil, com a expectativa de que a demanda por soluções tecnológicas continue a crescer nos próximos anos. "Com o suporte de tecnologias avançadas de IA, como reconhecimento facial, análise preditiva e monitoramento inteligente, o setor de segurança eletrônica continuará a expandir, tornando-se uma opção de negócio viável e lucrativa para empreendedores", conclui o diretor.