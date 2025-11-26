O arrepiante thriller de inverno, "Who's at the Door?" (Quem está na porta?) da SKONEC, foi indicado ao Korea Game Awards de 2025

SKONEC Entertainment (KOSDAQ: 276040) anunciou que seu jogo definitivo de "terror psicológico fechado" foi indicado ao Korea Game Awards de 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251126431085/pt/

Após o lançamento para PC, "Who's at the Door?" será lançado para PS4 e PS5 em 28 de novembro. A versão para Nintendo Switch será lançada primeiro na Ásia, em 27 de novembro, com lançamento mundial previsto para o fim de 2025.

Em uma escura e silenciosa noite de inverno, uma batida ecoa pela casa.

"Who's at the Door?" começa a partir deste simples momento, levando os jogadores a uma tensa realidade onde ilusão e verdade se entrelaçam. Desde seu lançamento para PC no Steam em julho passado, o jogo vem sendo elogiado pelos jogadores como "o final mais chocante do ano" e "uma intensa pressão psicológica como nenhuma outra". Seu mérito artístico foi oficialmente reconhecido com uma indicação ao Korea Game Awards de 2025.

Um protagonista com esquizofrenia preso em uma casa desconhecida

No centro do jogo está um protagonista que sofre de esquizofrenia. Ele se vê preso em uma casa estranha por razões desconhecidas e, com o passar do tempo, a fronteira entre realidade e alucinação se desfaz. Objetos desconhecidos o desorientam, sombras inexistentes o seguem e, às vezes, sussurros são ouvidos. Os jogadores devem discernir a realidade da alucinação do protagonista em meio a estas percepções distorcidas.

A chegada de visitantes misteriosos

Os "visitantes" que batemàporta parecem com pessoas, mas possuem deformações perturbadoras. Seus sorrisos estranhos e distorcidos, proporções faciais anormais e olhos vazios de emoção criam uma enorme inquietação. Jogadores comentaram que ver os visitantes fez seus corações congelarem, demonstrando que estas figuras são cruciais para o terror no jogo.

Mecânicas principais do jogo

Os visitantes trazem diariamente ao protagonista sua medicação para esquizofrenia.

Os jogadores devem decidir se irão:

abrir a porta para receber o visitante, ou

tomar o remédio para se livrar das alucinações

Seguindo as pistas deixadas pelos visitantes, o passado do protagonista e dos visitantes é gradualmente revelado, bem como o motivo pelo qual acabou preso naquela casa.

Um final inesperado e impactante

O final do jogo causa uma reviravolta em tudo o que o jogador acreditava, provocando um forte impacto.

Em uma tranquila noite de inverno, o jogo levanta uma questão inquietante:

"Será que tudo isto... realmente está acontecendo, ou é apenas fruto da imaginação da minha mente?"

Após o lançamento para PC, "Who's at the Door?" será lançado para PS4 e PS5 em 28 de novembro. A versão para Nintendo Switch será lançada primeiro na Ásia, em 27 de novembro, com lançamento mundial previsto para o fim de 2025. As versões para consoles contam com vibração nos controles, o que eleva ainda mais a experiência de terror.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251126431085/pt/

SKONEC Entertainment

Park Gun-Hwi

gunrose@skonec.com