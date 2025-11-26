Livro ‘Crônicas de uma São Paulo Possível’ chega a Lisboa

O livro Crônicas de uma São Paulo Possível, idealizado pelos fotógrafos Malu Mesquita e Renato Negrão, estará presente na 15ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro no Arquivo Municipal da cidade. A obra foi selecionada em três convocatórias: Espaço dos Autores e Pequenos Editores, Exposição de Maquetes e Apresentação de Projetos Autorais.

Composto pelo trabalho de 20 fotógrafos e um ilustrador, o livro — sob organização e curadoria de Renato Negrão — reúne registros que abordam diferentes aspectos da cidade de São Paulo. Cada artista apresenta sua interpretação do cotidiano urbano a partir de imagens produzidas no contexto de seus percursos e vivências. Segundo os autores, a proposta é reunir olhares individuais sobre a capital paulista. “O projeto surgiu do nosso interesse em registrar a cidade e suas particularidades”, afirmam Malu e Renato. “É significativo apresentar esta obra ao público de Portugal.”

O projeto é, segundo os fotógrafos, resultado de um interesse comum em observar a cidade. “Buscamos reunir diferentes abordagens sobre São Paulo, considerando suas dinâmicas e contrastes”, explicam os autores. “Para nós, levar o trabalho para Lisboa representa um momento importante.”

Os artistas participantes no livro são: André Gomes, Andre de Oliveira, Ale Ruaro, Bernardo Borges, Bia Ferrer, Camila Garcia, Cristhiane Evangelista, Fatima Dias, Felipe Raizer, Luiz Queiroz, Malu Mesquita, Marcela Novais, Marcia Celjar, Mauricio Paranhos, Mavinho Acoroni e Jean Rosa, Sandra Carrillo, Sidney Haddad, Sonia Gouveia, Socorro Monteiro e Thiago Altran.

Organização e curadoria: Renato Negrão.

Serviço:

15ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa

Local: Arquivo Municipal de Lisboa

Abertura: 28 de novembro, das 17h às 20h

Período: 29 e 30 de novembro, das 11h às 20h

Entrada franca

Informações: curador Renato Negrão — Cel.: +55 (11) 98270-7395