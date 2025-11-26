Bitget lança o “Mês do Estímulo para Afiliados” com aprovações aceleradas e até 5.000 USDT em recompensas

VICTORIA, Seychelles, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal Corretora Universal (UEX) do mundo, está lançando o Mês do Estímulo para Afiliados, um período de ganhos voltado para criadores, projetado para ajudar KOLs, construtores de comunidades e contadores de histórias da Web3 a transformar sua influência em renda real e mensurável. Em vez de descontos da Black Friday, a Bitget está introduzindo algo mais alinhado ao funcionamento real da economia dos criadores, com o slogan “Sem descontos, apenas estímulos” (No Discount, Only Boost).

O Mês do Estímulo para Afiliados da Bitget oferece uma experiência de cadastro simplificada com aprovações em 24 horas, acompanhamento claro do progresso e bônus adicionais aos pagamentos já competitivos da Bitget. Os criadores podem agilizar o processo para comissões de longo prazo, liberar recompensas por tempo limitado e ganhar até 5.000 USDT por pessoa, tornando este o mês mais recompensador do ano para quem busca expandir sua presença na Web3.

A Bitget também reduziu os requisitos de entrada para tornar o programa mais acessível, mantendo os padrões competitivos. Os criadores podem se qualificar de três maneiras: tendo pelo menos 100 seguidores como criadores de conteúdo em redes sociais, gerenciando um grupo comunitário com 500 ou mais membros ou sendo participante ativo em cinco ou mais comunidades de criptomoedas. Atender a qualquer um desses critérios garante acesso ao Programa de Afiliados da Bitget, abrindo caminho para ganhos estruturados e crescimento a longo prazo.

“Na Bitget, sempre acreditamos que os criadores merecem mais do que descontos temporários; eles merecem um sistema que recompense a consistência, a perspicácia e o impacto genuíno na comunidade”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “O Mês do Estímulo para Afiliados reflete exatamente isso. Estamos oferecendo a indivíduos talentosos as ferramentas, a transparência e o poder de ganho para construir algo sustentável, não apenas sazonal. O programa de afiliados da Bitget oferece aos criadores um dos ecossistemas de suporte mais robustos do setor, desde o Portal de Afiliados e comissões transparentes até tutoriais abrangentes e recursos educacionais, desenvolvidos para ajudar cada criador a crescer com confiança.”

Ao longo da campanha, os participantes têm acesso a bônus por metas alcançadas, prêmios em BGB e USDT, lançamentos de produtos exclusivos e a uma trilha de aprendizado simplificada que transforma o conteúdo em conversões mais rapidamente. A Bitget também está lançando um recurso de recrutamento de talentos ponto a ponto, chamado “Invite & Earn”, que oferece aos afiliados uma nova maneira de expandir seus negócios, identificando e integrando criadores em ascensão.

A mensagem é simples: sem descontos, apenas estímulos. Um mês feito para criadores que não se contentam com o hype e desejam uma fonte de receita real.

O mês do estímulo já está em curso. Os candidatos interessados podem explorar os detalhes do programa ou candidatar-se diretamente aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum, preço do XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo financeiro para o dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte integrante das finanças cotidianas. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ela conecta os trilhos da blockchain às finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo-em-um para entrada e saída de capital, negociação, ganhos e pagamentos, de forma ininterrupta.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem apresentar volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

