Venture Global e Tokyo Gas anunciam contrato de compra e venda de GNL por 20 anos

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a Tokyo Gas Co., Ltd anunciaram a assinatura de um novo Contrato de Compra e Venda (SPA) de longo prazo para gás natural liquefeito (GNL). Conforme o SPA, a Tokyo Gas irá comprar 1 milhão de toneladas por ano (MTPA) de GNL da Venture Global durante 20 anos, a partir de 2030. Este contrato eleva a 7,75 MTPA o número de SPAs firmados pela Venture Global nos últimos seis meses.

"Com quase 8 MTPA em novos compromissos de longo prazo firmados este ano, a Venture Global sente o prazer de consolidar seu bom impulso comercial através desta nova parceria com a Tokyo Gas", disse Mike Sabel, Diretor Executivo da Venture Global. "A Tokyo Gas é pioneira na indústria de GNL e líder no fornecimento de gás natural ao Japão, e estamos na expectativa de trabalhar com eles enquanto estabelecemos nossa posição como um dos principais fornecedores de GNL para o Japão. Este contrato irá contribuir significativamente para a balança comercial EUA-Japão durante a vigência do SPA, fornecendo ao Japão GNL dos EUA de modo acessível e confiável."

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

A Tokyo Gas Co., Ltd. é a maior fornecedora de gás natural para cidades do Japão e uma das principais empresas multinacionais de GNL. Atendendo cerca de 13 milhões de clientes, a Tokyo Gas possui um portfólio diversificado de energia, que abrange a aquisição de GNL, geração de energia elétrica e investimentos em energias renováveis.

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão modificada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão modificada (a "Lei de Bolsa de Valores"). Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como "pode", "poderia", "irá", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", o negativo de tais termos ou outra terminologia comparável.

Estas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para desenvolver e concluir projetos futuros e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram custos excessivos e atrasos referentesàobtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio mundial, contratos comerciais internacionais e a posição dos EUA sobre o comércio mundial, incluindo os efeitos de tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; e riscos referentes a outros fatores discutidos no "Item 1A - Fatores de Risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2024, conforme apresentadoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e quaisquer relatórios subsequentes apresentados na SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa e estão baseiadas em premissas que consideramos razoáveis ??nesta data. Não nos comprometemos a atualizar estas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

