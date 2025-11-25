E-book reúne evidências do THCV e aponta avanços científicos

O panorama mundial de doenças metabólicas indica avanço contínuo do diabetes tipo 2 e da obesidade. De acordo com o Atlas do Diabetes 2025, da Federação Internacional de Diabetes (IDF), 589 milhões de pessoas convivem com a condição, sendo 16,6 milhões no Brasil. No campo da obesidade, o Mapa da Obesidade, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), aponta que 2,3 bilhões de adultos no mundo estão acima do peso, incluindo 700 milhões com obesidade. No Brasil, a prevalência dessa doença crônica aumentou 72% em treze anos, passando de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019.

Esse conjunto de dados reforça a necessidade de ampliação das estratégias terapêuticas disponíveis, combinando intervenções de estilo de vida, tratamentos tradicionais e novas possibilidades de investigação. Entre essas possibilidades, o fitocanabinoide Tetrahidrocanabivarina (THCV) tem sido avaliado em estudos que investigam sua atuação no metabolismo energético e em processos relacionados à resistência insulínica.

THCV: potencial terapêutico para condições metabólicas

Em 2022, publicação da Harvard Health descreveu o THCV como “potencialmente empolgante porque pode apoiar esforços para tratar nossas epidemias de obesidade e diabetes”, destacando evidências experimentais de melhora da sensibilidade à insulina, redução da glicemia e diminuição da ingestão calórica.

No Brasil, o uso medicinal da Cannabis segue em expansão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou 122.450 autorizações de importação de produtos derivados da planta entre janeiro e agosto de 2025, o que representa aumento de 13,3% ante igual período de 2024. O crescimento amplia a demanda por atualização científica entre médicos prescritores, especialmente em áreas como endocrinologia, nutrologia e medicina integrativa.

E-book da Vigo Academy revisa as evidências atuais sobre THCV

Diante desse cenário, a Vigo Academy, plataforma dedicada à educação científica em Cannabis medicinal, lança o e-book “Potencial Terapêutico do Tetrahidrocanabivarina (THCV): farmacologia, aplicações clínicas e perspectivas terapêuticas”, desenvolvido especialmente para médicos e profissionais de saúde brasileiros. A obra reúne literatura científica contemporânea e apresenta a farmacodinâmica do composto, que age como antagonista do receptor CB1 em baixas doses, mecanismo associado ao controle do apetite e regulação glicêmica, e como agonista parcial em doses mais altas, influenciando vias inflamatórias e imunometabólicas.

Além da revisão científica, o conteúdo inclui um mini e-book de 21 páginas, audiobook, síntese de estratégias terapêuticas e um guia de prescrição direcionado ao uso clínico, recursos que atendem à crescente demanda por materiais técnicos acessíveis na prática médica.

O material destaca estudos clínicos relevantes, como o ensaio publicado em Diabetes Care, que avaliou 62 pessoas com diabetes tipo 2 e observou redução da glicemia de jejum, aumento de adiponectina e melhora da função das células beta pancreáticas após o uso de THCV, sem registro de eventos adversos graves. O resultado tem sido citado como uma das evidências mais consistentes sobre o potencial metabólico do fitocanabinoide, que também demonstra efeito no controle da ingestão alimentar em modelos de obesidade.

Os estudos analisados no e-book também miram em um escopo de investigação que relaciona o THCV a casos de síndrome metabólica, esteatose hepática e regulação do peso corporal. Além disso, o material apresenta pesquisas que investigam possíveis efeitos neuroprotetores e a modulação de vias dopaminérgicas pelo THCV, ampliando o campo de pesquisa sobre seus potenciais impactos em condições neurológicas e psiquiátricas. O e-book organiza ainda estratégias terapêuticas e um guia do prescritor que sintetiza os principais achados para apoiar a prática clínica de médicos brasileiros.

Síntese científica para médicos prescritores no Brasil

No material, a Vigo Academy ressalta que a consolidação dessas evidências ocorre paralelamente ao aumento das prescrições de Cannabis medicinal no Brasil, contexto que exige formação continuada entre profissionais de saúde. O avanço das pesquisas internacionais e iniciativas nacionais de fomento científico, como a autorização recente concedida pela Anvisa para que a Embrapa realize pesquisas com cultivo de Cannabis, reforçam a necessidade de atualizar a prática clínica com dados consistentes.

A difusão de conhecimento sobre moléculas como o THCV acompanha a expansão do uso medicinal da Cannabis no país. À medida que novas evidências surgem, cresce a relevância de materiais técnicos destinados a médicos, capazes de orientar a tomada de decisão clínica com base em estudos qualificados. Nesse sentido, a combinação entre texto técnico, audiobook e ferramentas de apoio à decisão clínica aproxima o material das necessidades atuais de atualização profissional no país. O formato multidisciplinar favorece o acesso a médicos que atuam em diferentes contextos assistenciais, como consultórios, ambulatórios e serviços hospitalares, reforçando a importância de conteúdos estruturados para a prática baseada em evidências.