Empreendedorismo materno: 75% iniciam após se tornarem mães

A maternidade é um ponto de virada na vida de milhares de mulheres, trazendo novas prioridades e a busca por oportunidades que unam propósito e flexibilidade. Uma pesquisa realizada pela Shopee com 3.200 lojistas revela que entre as vendedoras com filhos, 75% iniciaram sua jornada empreendedora somente após se tornarem mães.

Em um cenário emque lares chefiados por mulheres estão em crescimento, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os marketplaces se consolidam como uma ferramenta de autonomia. A busca por flexibilidade (29%) e independência financeira (29%) é o principal motivador para elas empreenderem, unindo o sustento do lar com a criação da família e o tempo de qualidade com os filhos.

O estudo mostra ainda que o negócio vai além da renda. Para 21% das entrevistadas, a realização pessoal é o principal benefício de empreender, colocando o empreendimento como um espaço de expressão e conquista individual. A maioria sente que a maternidade influencia positivamente sua trajetória empreendedora: 22% afirmam que a experiência as fez enxergar novas oportunidades de mercado, enquanto 17% dizem que se tornaram mais organizadas e resilientes.

A busca pela flexibilidade também se desdobra em uma gestão mais estratégica do tempo, já que para 84% das mães, a rotina de casa influencia diretamente a organização de sua operação. Quase metade delas dedica mais de seis horas por dia a sua loja online.

“O digital abriu portas que antes não existiam para muitas empreendedoras, especialmente para as mães. Na Shopee, elas encontram um ambiente que permite começar do zero com facilidade e empreender no próprio ritmo. Essas mães representam a força e a resiliência do empreendedorismo feminino. Oferecemos ferramentas, treinamentos e capacitações que ajudam essas mulheres a profissionalizar seus negócios, alcançar sonhos e construir uma vida melhor para si e para família”, afirma Leila Carcagnoli, head de Categoria na Shopee.

Mãe emprendedora

Esse movimento ganha vida na história da vendedora da Shopee, Jéssica Andrade, fundadora do Empório Botânico e do ateliê Stilo Garden, especializado em arranjos exclusivos de plantas naturais desidratadas. Após construir uma carreira sólida como executiva em grandes empresas, o nascimento de sua filha a impulsionou a buscar um trabalho com mais propósito e presença.

O projeto, que começou como uma iniciativa solo durante a licença-maternidade como uma forma de conciliar cuidado, renda e paixão, se transformou em negócio e hoje o ateliê já emprega 20 pessoas. Atualmente, as vendas pela Shopee representam 50% do faturamento da empresa.

“A maternidade me trouxe coragem e clareza para construir algo que fosse meu, mas que também me permitisse estar próxima da minha filha. Na Shopee, encontrei visibilidade, clientes e ferramentas que me ajudaram a transformar esse sonho em um negócio real. Hoje, encontro o equilíbrio entre o papel de mãe e o de empresária”, afirma Jéssica.

A trajetória da Juliana, fundadora da Ana Baby Store, também mostra como a maternidade pode ser o ponto de partida para novos caminhos. Inspirada pelo nascimento da filha e pelo desejo de empreender, ela identificou uma oportunidade na falta de produtos infantis de qualidade em sua cidade e decidiu criar seu próprio negócio.

No início, as vendas aconteciam de forma orgânica, para amigos e conhecidos. Mas, determinada a crescer, Juliana decidiu apostar no digital. Menos de uma semana após entrar na Shopee, ela realizou a primeira venda e viu seu negócio decolar.

A expansão foi tão grande que Juliana e o marido se mudaram para Nova Hamburgo (RS) para acompanhar o ritmo das vendas. Hoje, a Ana Baby Store opera em um espaço de 400 metros quadrados, conta com uma equipe com quatro colaboradores, está no fulfillment da Shopee e já ultrapassou 400 mil pedidos.

“A maternidade abriu meus olhos para o que eu realmente queria, ter o próprio negócio, ter mais liberdade e oferecer uma vida melhor à minha família. A Shopee não apenas impulsionou a minha loja, a plataforma tornou possível realizar sonhos que antes pareciam distantes”, afirma Juliana.