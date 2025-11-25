EcoPower é reconhecida com certificado ESG

A Gaia Certificadora Ambiental, reconheceu a EcoPower Eficiência Energética como Empresa Consciente ESG. Este certificado garante o alinhamento da empresa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Os ODS são metas globais que visam um futuro mais justo, próspero e sustentável para todos até 2030.

"O Certificado de Empresa Consciente ESG demonstra que a EcoPower gerencia seus negócios, adotando práticas baseadas em 3 pilares: Ambiental, Social e de Governança. Desde o início, procuramos adotar medidas que garantam o bem-estar em todos os sentidos a nossos colaboradores, a nossos clientes e ao meio ambiente", afirmou Náchila Oliveira, vice-presidente do Grupo EcoPower Eficiência Energética.

O Certificado de Empresa Consciente ESG, cedido pela Gaia Certificadora Ambiental, tem validade de dois anos e finda em outubro de 2027. Em seu site, a certificadora Gaia explica cada pilar:

Ambiental (Environmental): A primeira letra do ESG trata de práticas de preservação ambiental, como alternativas sustentáveis. O que envolve a redução da pegada de carbono, descarte correto de resíduos, tratamento de efluentes e toda atenção para a cadeia de valor do negócio. Social (Social): Social trata de pessoas e cria relacionamentos fortes. Envolve a aderência aos direitos trabalhistas, diversidade e inclusão. Vai além do escritório, para atuação com a comunidade do entorno e o posicionamento em causas e projetos socioambientais. Governança (Governance): Gestão de processos com foco na transparência é o tema central da Governança. Valorização da prestação de contas e responsabilidade corporativa. Alinhamento nos valores, postura moral e ética. Assim como adoção de políticas sustentáveis.



A estratégia ESG da Gaia se orienta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A certificação atende 12 dos 17 estabelecidos: igualdade de gênero; trabalho decente e crescimento econômico; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; vida na água; paz, justiça e instituições eficazes; água potável e saneamento; indústria inovação e infraestrutura; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida terrestre e parcerias e meio de implementação.

Diversas empresas privadas, igrejas, instituições filantrópicas e conselhos fazem parte do grupo que foi certificado pela Gaia. Náchila externou seu contentamento com o certificado e garante empenho para que o grupo persevere neste caminho: "Fazer parte de um seleto grupo certificado com o Selo Verde é uma honra para nós. A energia solar é o principal produto de nosso grupo, e nossa dinâmica de trabalho comprova nosso compromisso com práticas sustentáveis. Nós acreditamos que cada cliente é um propagador de sustentabilidade e manter essa métrica é um dever para nossa empresa".