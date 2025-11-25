Brasileiro radicado nos EUA participa da COP30 na Amazônia

O brasileiro e cidadão americano Juliano Villela, 42 anos, nasceu em Santos (SP) e vive em Boca Raton, na Flórida, há 26 anos. Após longa experiência na indústria da beleza, há quatro anos o especialista atua na promoção e utilização de produtos capilares orgânicos, biodegradáveis e desenvolvidos com responsabilidade socioambiental.

Juliano esteve em Belém do Pará durante a COP 30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, onde ampliou conexões e participou de atividades relacionadas à bioeconomia, preservação ambiental e uso consciente de insumos naturais.

“O tema da sustentabilidade não tem fronteiras. É essencial criar conexões entre Brasil e Estados Unidos para que avanços ocorram de forma conjunta, independentemente de posições políticas”, afirma Juliano.

Ao mesmo tempo em que atende clientes americanos, incluindo autoridades do governo federal, Juliano esteve presente na COP 30, mesmo sem a participação oficial da delegação norte-americana. Sua atuação aborda temas relacionados à sustentabilidade e ao uso de recursos naturais. Para ele, esse diálogo envolve diferentes ambientes institucionais, conectando mercados, especialistas e iniciativas ambientais nos dois países.

O convite para sua participação no evento é resultado de mais de quatro anos dedicados à defesa da sustentabilidade no setor de beleza. Nesse período, Juliano consolidou uma rede de interlocução que inclui autoridades, líderes empresariais e personalidades de destaque, como a chefe de governo dos EUA, Susie Wiles, e a empresária Martha Stewart.

“Estar em ambientes internacionais como a COP 30 permite trocar experiências, conhecer novas tecnologias e soluções, e trazer aprendizados que fortalecem a atuação no mercado americano e a colaboração com o Brasil”, acrescenta Juliano.

Juliano atua no movimento da "clean beauty", ou beleza limpa, que defende produtos livres de substâncias nocivas e produzidos com transparência. Ele reforçou sua missão de orientar consumidores americanos sobre escolhas mais responsáveis, destacando o papel estratégico do Brasil e da América Latina como fornecedores de ingredientes naturais para a indústria global da beleza.

Durante sua passagem por Belém, ele se reuniu com lideranças indígenas, autoridades locais, pesquisadores e criadores de conteúdo ligados ao tema ambiental, além de conhecer iniciativas voltadas à preservação da Amazônia e ao desenvolvimento de soluções baseadas na biodiversidade. As interações ajudaram a aprofundar a compreensão sobre o potencial da região no desenvolvimento de insumos naturais para o setor de cosméticos.

Nos Estados Unidos, Juliano também atua na representação e expansão de marcas brasileiras e latino-americanas de produtos naturais, fortalecendo a presença delas no mercado de cuidados capilares para homens e mulheres.

Em Belém, sua agenda incluiu encontros institucionais e visitas técnicas, como atividades da World Climate Foundation e a passagem por um laboratório de bioeconomia da Amazônia.

Com uma trajetória que reúne sustentabilidade, atuação empresarial e trânsito entre diferentes setores, Juliano Villela reforça iniciativas voltadas à construção de um mercado de beleza baseado em responsabilidade socioambiental, no diálogo entre Brasil e Estados Unidos, e na valorização da preservação da natureza e da Amazônia para o mundo.