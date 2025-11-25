Inovação e sustentabilidade impulsionam setor de beleza

A indústria da beleza atravessa uma transformação que vai muito além das prateleiras. Com consumidores mais conscientes e conectados, o setor deve movimentar US$ 904,25 até 2030, no mundo inteiro, segundo a Zion Market Research, impulsionado por uma geração que busca produtos eficazes, éticos e alinhados aos seus valores.

O setor é um espelho da consciência contemporânea e pesquisas da Opinion Box indicam que 96% dos consumidores brasileiros valorizam produtos veganos, naturais e livres de crueldade animal, enquanto 78% afirmam estar dispostos a pagar mais por marcas sustentáveis. No mundo, movimento segue a mesma tendência: o mercado de cosméticos veganos deve atingir US$ 25,11 bilhões até 2025, segundo a Grand View Research.

Esse avanço redefine o comportamento do consumidor e cria oportunidades para empresas que unem inovação, transparência e impacto positivo. É o caso do Brasil, que já figura entre os três maiores mercados mundiais de beleza e cuidados pessoais, representando 2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e 45% do mercado latino-americano, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

Nesse cenário, o Brasil desponta como potência criativa e sustentável, e marcas como a Skala Cosméticos integram essa nova era da beleza brasileira. A marca, que está presente em 46% dos lares brasileiros, desde 2018, é 100% vegana e cruelty-free, resultado de um processo de vegetalização que substituiu todos os ingredientes de origem animal por equivalentes vegetais (como a troca da queratina animal por proteínas de milho e soja, e do colágeno animal por extratos de algas e goma vegetal).

A empresa também investe em uma cadeia produtiva circular e de baixo impacto ambiental. As sobras industriais são reaproveitadas e reinseridas no processo de fabricação, enquanto toda a água utilizada na planta de Uberaba (MG) é tratada na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e devolvida à rede pública local. Em 2022, a marca eliminou os rótulos do verso dos kits de shampoo e condicionador, reduzindo mais de 30 toneladas de resíduos plásticos por ano.

Para Bruna Veneziano, diretora de Marketing da Skala Cosméticos, a beleza sem crueldade está relacionada à integridade e responsabilidade em toda a cadeia de produção. “Esse compromisso é evidente em nossas formulações, nas escolhas dos ingredientes e em cada etapa de desenvolvimento. Queremos mostrar que o cuidado com o planeta e com as pessoas pode, e deve, caminhar junto com a inovação”, aponta a executiva.

O propósito de democratizar a beleza atravessou fronteiras e, atualmente, Skala exporta para mais de 80 países em cinco continentes, entre eles Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, África do Sul e Emirados Árabes, e vem acelerando seu plano de internacionalização. Em 2025, a empresa inaugurou um centro de distribuição nos EUA, consolidando-se como uma das cinco marcas de tratamento capilar mais vendidas.

Graças a isso, as vendas internacionais já representam 28% do faturamento total da companhia, que cresce em ritmo acelerado. A expansão reflete o sucesso da proposta de unir performance, preço justo e brasilidade.