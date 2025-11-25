Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Empresas brasileiras incorporam políticas de luto e apoio

Companhias de diferentes setores passam a incluir o luto em suas políticas internas de bem-estar, refletindo uma mudança cultural na forma como o tema é tratado nas organizações. Conteúdos setoriais do Great Place to Work Brasil indicam que esse movimento representa maturidade na gestão emocional e institucionalização de práticas de acolhimento.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
25/11/2025 14:24

compartilhe

SIGA
x
Empresas brasileiras incorporam políticas de luto e apoio
Empresas brasileiras incorporam políticas de luto e apoio crédito: DINO

O tema do luto nas organizações tem ganhado visibilidade no debate sobre saúde emocional e gestão de pessoas. No ambiente corporativo, cresce a atenção ao impacto que as perdas pessoais exercem sobre a rotina de trabalho, estimulando empresas a considerar formas mais estruturadas de acolhimento. Esse movimento dialoga com a ampliação das discussões sobre bem-estar e saúde mental, que passaram a integrar de maneira mais consistente as estratégias de gestão de pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo cartilha publicada pela Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT), empresas de diversos segmentos, como tecnologia, educação e serviços, têm ampliado políticas de acolhimento voltadas ao luto, incluindo orientações formais e suporte psicológico aos colaboradores. A prática, já presente em modelos internacionais de gestão, ganha força no Brasil à medida que o tema deixa de ser tratado apenas como questão individual e passa a compor estratégias de responsabilidade corporativa e de clima organizacional.

Conforme artigo da Great Place to Work Brasil (GPTW Brasil), entre as empresas reconhecidas como ‘Melhores para Trabalhar’ há iniciativas voltadas ao apoio emocional — incluindo ações para momentos de perda –, e o artigo aponta que essas práticas podem contribuir para maior pertencimento em equipes que enfrentam o luto coletivo, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19.

O avanço do tema também estimula o surgimento de serviços e consultorias especializadas na gestão de luto institucional. Segundo o artigo “Por que falar de luto nas empresas é tão importante?”, publicado pelo GPTW Brasil, cresce entre organizações a busca por práticas estruturadas de acolhimento, incluindo orientações de comunicação empática e suporte no retorno ao trabalho após perdas familiares. O conteúdo destaca que muitas empresas recorrem a parceiros externos para oferecer acompanhamento psicológico e capacitação aos gestores.

Nesse contexto, marcas ligadas à simbologia das despedidas também passam a ser reconhecidas como parte do ecossistema de cuidado. A Coroa de Flores Nobre, empresa especializada em homenagens fúnebres, observa que o diálogo entre o simbólico e o institucional reforça valores de empatia e respeito.

Yuri Henrique, fundador da Coroa de Flores Nobre, explica que elementos rituais ajudam a estruturar a experiência de perda dentro e fora do ambiente corporativo. “Os rituais de homenagem funcionam como mediadores emocionais. Eles oferecem uma referência concreta para que as pessoas processem o luto de forma digna, o que dialoga diretamente com iniciativas institucionais de acolhimento”, afirma o porta-voz.

A consolidação dessas políticas indica uma mudança de paradigma nas relações de trabalho. A Sociedade Brasileira de Psicologia, em suas publicações sobre saúde emocional no ambiente corporativo, reforça que o reconhecimento institucional do luto contribui para ambientes mais seguros e gera impactos positivos na saúde mental dos trabalhadores. A tendência, segundo essa abordagem técnica, é que o acolhimento emocional seja incorporado como indicador permanente de cuidado organizacional.



Website: https://coroadefloresnobre.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay