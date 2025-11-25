Cirurgião fala sobre nova opção aos preenchimentos labiais

O lip lift é um procedimento cirúrgico que vem ganhando destaque por oferecer um rejuvenescimento sutil, mas significativo, à região dos lábios. A técnica encurta a distância entre a base do nariz e o lábio superior, elevando-o levemente e criando um contorno mais definido.

O cirurgião plástico Dr. Leandro H. Oshiro, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica que o lip lift é indicado para quem deseja um resultado natural, sem o uso de preenchimentos excessivos, devolvendo harmonia ao sorriso.

O Dr. Leandro esclarece que, com o passar dos anos, é comum que o lábio superior alongue-se e perca projeção, o que pode contribuir para um aspecto envelhecido da face, e o procedimento atua diretamente nessa queixa, promovendo um efeito de “abertura” do sorriso e evidenciando de forma delicada o vermelhão do lábio. “Não é apenas uma questão estética; muitas pacientes relatam que o resultado as faz se sentir mais confiantes ao sorrir”, destaca.

Diferentemente dos preenchedores temporários, que exigem manutenção, o lip lift é uma solução definitiva para a perda de definição do lábio superior. “É uma alternativa para quem quer um rejuvenescimento duradouro, preservando a naturalidade e evitando o excesso de volume que muitas vezes é motivo de queixa em procedimentos injetáveis”, explica.

O cirurgião finaliza dizendo que o lip lift possui uma recuperação rápida e cicatriz bem disfarçada e tornou-se uma escolha cada vez mais popular entre pacientes que buscam um equilíbrio entre lábios mais definidos e uma aparência jovem. “O resultado ideal é aquele em que ninguém percebe que foi feita uma cirurgia, apenas notam que o sorriso está mais bonito e harmonioso”, conclui.