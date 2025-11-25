SS&C expande suas capacidades de gestão de patrimônio na Europa com nova licença MiFID na Irlanda

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje uma expansão significativa de seus negócios de gestão de patrimônio na Europa com o estabelecimento da SS&C Wealth Services Europe Ltd. A empresa recebeu autorização segundo a Diretriz sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID) do Banco Central da Irlanda.

A licença reforça a capacidade da SS&C de atender o setor de gestão de patrimônio da União Europeia. A empresa agora pode prover seu conjunto completo de soluções de gestão de patrimônio com tecnologia incorporada diretamente da Irlanda. A nova operação está baseada no sucesso da SS&C no setor de gestão de patrimônio no Reino Unido, criando uma plataforma pan-europeia com tecnologia avançada, profunda experiência regulatória e ampla capacidade de atendimento.

Com sede em Dublin, a empresa terá foco em ajudar instituições financeiras a modernizar e expandir suas operações de gestão de patrimônio através da plataforma integrada de gestão de patrimônio, custódia e serviços de 'back-office' da SS&C.

A SS&C emprega mais de 550 profissionais na Irlanda, gerenciando mais de 95 bilhões de euros em ativos em todas as estruturas de fundos e 25 bilhões de euros em produtos de Vida e Previdência.

"Este marco define uma etapa importante em nossa estratégia de crescimento na Europa", disse Nick Wright, Diretor Global de Soluções para Investidores e Distribuição da SS&C Global. "A autorização MiFID nos dá a flexibilidade de levar nossas comprovadas capacidades de gestão de patrimônio a clientes na Irlanda e na Europa, que os ajuda a modernizar suas operações e satisfazer suas expectativas em constante evolução, como também de órgãos reguladores."

Michael Lohan, Diretor Executivo da IDA Ireland, disse: "O anúncio da SS&C ressalta ainda mais a posição da Irlanda como um local de referência para empresas multinacionais do setor de serviços financeiros. A combinação de uma força de trabalho talentosa e um ambiente estável e favorável aos negócios continua atraindo empresas que buscam acessar mercados internacionais mais amplos. A longa trajetória da SS&C no país fez com que a empresa se convertesse um importante participante no setor de serviços financeiros da Irlanda e esperamos continuar nossa parceria."

A SS&C administra mais de US$ 6,1 trilhões em ativos de patrimônio privado em mais de 3.000 empresas ao redor do mundo. O mercado europeu de gestão de patrimônio representa uma parcela significativa e crescente do panorama mundial de patrimônio. Segundo a European Fund and Asset Management Association (Associação Europeia de Fundos e Gestão de Ativos), a participação de fundos de investidores europeus cresceu 2 trilhões de euros em um único ano, ao alcançar um total de 18,6 trilhões de euros no fim de 2024.

Sobre a IDA Ireland

A IDA Ireland é a agência de promoção de investimentos estrangeiros do país, responsável por atrair e desenvolver investimentos estrangeiros na Irlanda. Com um histórico comprovado de facilitação de empresas internacionais, a IDA Ireland oferece uma gama de serviços para dar suporte a empresas em estabelecer e expandir suas operações na ilha. Com sede em Dublin e uma rede de escritórios em todo o mundo, a IDA Ireland está comprometida em impulsionar o crescimento econômico e criar empregos, ao fomentar um ecossistema empresarial dinâmico e sustentável. Para mais informações, acesse www.idaireland.com.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora global de serviços e softwares para os setores de serviços financeiros e saúde. Fundada em 1986, a empresa tem sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em diversas partes do mundo. Mais de 23 mil organizações desses setores — desde grandes corporações até empresas de pequeno e médio porte — confiam na SS&C por sua experiência, capacidade de escala e tecnologia.

