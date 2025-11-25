Assine
Mundo Corporativo

Cetrel realiza monitoramento da qualidade do ar em Belém

Em parceria com o Governo do Pará e usando tecnologia de ponta, ação ocorrerá mesmo após a COP30

25/11/2025 13:28

Durante este mês de novembro, mesmo após a COP30 (realizada de 10 a 21 de novembro), uma estação de monitoramento da qualidade do ar está instalada no Parque da Cidade, ampliando o acompanhamento em tempo real da qualidade do ar na capital paraense.

A iniciativa integra os esforços conjuntos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS PA) e da Cetrel para promover uma COP30 mais sustentável, reforçando o compromisso com a transparência ambiental e a ciência aplicada, visando à proteção da saúde e do meio ambiente.

A tecnologia, já aplicada pela Cetrel para indústrias brasileiras, é capaz de monitorar poluentes atmosféricos previstos na Resolução CONAMA 506/2024, como material particulado (MP10 e MP2,5), ozônio (O?), dióxido de nitrogênio (NO?), dióxido de enxofre (SO?) e monóxido de carbono (CO), além de parâmetros meteorológicos como velocidade e direção dos ventos, precipitação, temperatura, umidade do ar e radiação solar.

O monitoramento segue ativo e estendido por todo o período posterior ao evento, formando uma base contínua de dados que apoia avaliações ambientais de curto e médio prazo. As informações geradas poderão contribuir para a atuação de órgãos públicos, pesquisadores e iniciativas de conscientização sobre a importância da qualidade do ar para a saúde e para a sustentabilidade das cidades.



Website: https://www.cetrel.com.br

