Changan faz estreia oficial no Salão do Automóvel de São Paulo e lança marca no Brasil

Em 20 de novembro, a Changan Automobile fez sua estreia oficial no Salão do Automóvel de São Paulo e realizou um evento de lançamento da marca, marcando sua entrada formal no Brasil — um dos seis maiores mercados automotivos do mundo. Durante o evento, a Changan assinou um acordo de cooperação com a CAOA, um dos principais grupos locais de distribuição e manufatura, estabelecendo uma parceria estratégica mais profunda com o objetivo de ampliar sua presença no país e oferecer, em conjunto, produtos e serviços de alta qualidade aos consumidores brasileiros.

A AVATR, marca que incorpora o conceito de "Luxo Emocional", foi o destaque do evento. Apresentou seu design original de nível global e tecnologias inteligentes avançadas, com o propósito de redefinir a estética da mobilidade do futuro. Ao marcar a estreia da Changan no Brasil, o lançamento da marca também prepara o terreno para a introdução de outros modelos de sucesso internacional, adaptados às preferências dos consumidores locais.

As operações da Changan no Brasil vão além das tradicionais parcerias com concessionárias, estabelecendo uma colaboração completa ao longo de toda a cadeia de valor — desde pesquisa e desenvolvimento até o pós-venda. Os esforços conjuntos de P&D começaram mais de dois anos antes do lançamento oficial, com o objetivo de compreender melhor os cenários de uso e as necessidades dos consumidores locais. Atualmente, mais de 300 engenheiros da China e do Brasil participam do desenvolvimento conjunto, com o suporte de mais de 100 veículos de teste utilizados para validações em ambos os países. Esses esforços incluem testes de bancada, provas em campos de testes e avaliações em estradas, acumulando mais de 1 milhão de quilômetros rodados em testes.

A ícone brasileira e supermodelo de renome internacional Gisele Bündchen foi anunciada como embaixadora oficial da marca CAOA CHANGAN no Brasil. Gisele destacou que a parceria entre a CAOA — uma empresa brasileira de confiança — e a Changan, uma das maiores e mais inovadoras montadoras do mundo, elevará a experiência de dirigir dos consumidores brasileiros a um novo patamar.

Durante a cerimônia de abertura do Salão do Automóvel, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o estande da Changan, onde conheceu a linha de produtos AVATR e teve a oportunidade de aprender mais sobre a história e a cultura da empresa. Lula elogiou o design diferenciado e os recursos inteligentes avançados dos veículos, reconheceu o notável progresso da China na indústria automotiva e manifestou grandes expectativas quanto ao desenvolvimento da Changan no Brasil. O evento de lançamento representa um passo decisivo no “Plano Vast Ocean” da Changan — sua estratégia de expansão global. A partir de agora, a Changan continuará a avançar com operações locais de P&D, manufatura e serviços no Brasil, oferecendo produtos e serviços personalizados de alta qualidade para atender às necessidades dos consumidores brasileiros.

